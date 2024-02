Pre četiri dana pred Višim sudom u Beogradu započeto je suđenje Vladimiru i Miljani Kecmanović roditeljima dečaka ubice Koste Kecmanovića koji je 3. maja 2023. godine izvršio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", uzrokujući smrt devetoro dece i čuvara škole.

Novinarka Pinka Antonela Jelić, komentarišući postupak za "Jutro sa dušom" kod Jovane Jeremić, rekla da je od advokata koji prate taj postupak saznala prilično informacija sa samog suđenja.

- Miljana Kecmanović, majka osumnjičenog, kako kažu, imala je ponašanje koje je sve začudilo. Bila je prilično hladna i ponašala se kao da nema nikakvu empatiju. Da li je to stanje šoka ili je to prosto njeno ponašanje, to ne znamo i videćemo u nekom sledećem ročištu – rekla je Jelić.

Kako kaže, ono što je važno jeste da su održana dva ročišta.

Prvog dana je, dodaje, otac maloletnog Koste, sproveden posebnim ulazom i uz pratnju policije do sudnice.

- Miljana Kecmanović je došla sa slobode, dok je Vladimir u pritvoru. Došle su i porodice žrtava, pa je prizor bio zaista veoma potresan – rekla je Jelić.

Ističe da je moglo da se vidi i čuje da je svima koji su tada bili na licu mesta, bilo jako teško i da je prizor bio izuzetno stresan, jer su roditelji nosili i fotografije svoje nastradale dece.

- Neki su i plakali. Na zahtev tužilaca, odbrane i oštećenih, suđenje je zatvoreno za javnost. Da li će to tako ostati, to ćemo videti u nekom narednom ročištu – rekla je Jelić i dodala da odbrana nije izneta do kraja.

- Miljana i Vladimir su samo negirali krivicu, nisu izneti detalji – ističe ona.

Kako kaže, pre nego što je zatvoreno za javnost, straža je dozvolila da se Miljana i Vladimir pozdrave, dodaje da nije pogledao nikoga od članova porodica nastradale dece.

Dodaje da je klimnuo glavom svojoj supruzi i da su se oboje rasplakali.

- Suđenje se nastavlja 29. februara, pa ćemo videti da li će oštećeni izneti svoje izlaganje i kako – rekla je Jelić.

Advokat Predrag Savić, rekao je da je on lično odmah rekao da bi neko takvo delo napravio, da tu mora da podbaci prvo roditelj.

- To mora da potekne iz kuće. Maloletnik od 14 godina ne može da bude krivično gonjen – rekao je Savić.

Kako kaže, oštećeni imaju pravo da prisustvuju, ali nakon što daju iskaze kao svedoci, dodaje da su oni izuzetak od isključenja javnosti.

