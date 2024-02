Er Srbija od 15. aprila uspostavlja letove za Mostar! Karte u prodaji, evo koliko koštaju

Er Srbija od 15. aprila ove godine uspostavlja direktnu avio-liniju između Beograda i Mostara, a srpska nacionalna avio-kompanija će do ovog grada u Bosni i Hercegovini leteti tri puta nedeljno i to ponedeljkom, petkom i nedeljom, saopštila je Er Srbija.

Ugovor o uspostavljanju ove linije potpisan je danas. Do Mostara će se leteti avionom tipa embraer 175, let traje 50 minuta, a karte su od danas u prodaji po ceni počev od 56 evra po smeru, odnosno po ceni počev od 104 evra za povratno putovanje u ekonomskoj klasi.

Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek rekao je da je direktna avio-linija između Beograda i Mostara prvi put uvedena 1962. godine i da se, zahvaljujući danas potpisanom ugovoru, ponovo uspostavlja.

- Uvereni smo da će linija biti korisna putnicima, pozitivno uticati na ekonomski i privredni rast, da će olakšati kulturnu razmenu i doprineti još boljoj saradnji na Zapadnom Balkanu. Uvođenjem Mostara u našu mrežu destinacija letećemo do čak 17 gradova bivše Jugoslavije i na taj način, preko Beograda, region povezati sa destinacijama širom Evrope, Severne Amerike i Azije do kojih Er Srbija leti - izjavio je on.

Nova ruta srpske nacionalne avio-kompanije omogućava dobru povezanost iz Mostara, preko Beograda do Pariza, Diseldorfa, Ciriha, Amsterdama, Osla, Barselone, Kopenhagena, Larnake, Stokholma, Praga, Milana, Rima, Frankfurta, Istanbula, Venecije, Bolonje, Bukurešta, Krakova, Beča, Budimpešte, Hanovera, Štutgarta, Hamburga, Nirnberga, Brisela, Liona i mnogih drugih gradova iz mreže srpske nacionalne avio-kompanije.

