Petrović: Kroz projekat 'Zaplovi Srbijom' pokazaćemo sve potencijale Srbije

Pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Predrag Petrović izjavio je danas da će se kroz realizaciju projekta "Zaplovi Srbijom" pokazati svi potencijali i resursi naše zemlje, jer predviđa izgradnju marina, pristaništa, pontona za međunarodni i domaći linijski vodni saobraćaj, kao i nabavku eko čamaca za prevoz turista.

Petrović je rekao za Tanjug da je ovaj projekat prepoznat kao važan za razvoj zemlje od najviših državnih institucija, kao i da organizovanje specijalizovane Međunarodne izložbe EXPO 2027. daje vetar u leđa, ali i dodatnu odgovornost da se sve završi i da se Srbija predstavi na najbolji mogući način.

- Ovo jedan veoma dobar primer kako država treba da sarađuje od najnižeg do najvišeg nivoa na jednom projektu koji je toliko složen, s obzirom da na samom projektu učestvuju činioci od lokalne samouprave, preko nadležnih ministarstava, kabinet predsednika Aleksandara Vučića i kabinet premijerke Ane Brnabić. U tom smislu projekat je zamišljen tako da svi učesnici međuresorne radne grupe, koja je formirana zbog ovog projekta, i svi ostali koji su zainteresovani za ovaj projekat, mogu doći sa idejama koje bi ovaj projekat proširile, unapredile i apsolutno donele nešto dobro na njemu - rekao je on.

Petrović je naveo da je cilj ovog projekta da unapredi nautičku ponudu zemlje i da privuče ne samo domaće, već i strane turiste, investitore i uopšte ljude koji hoće da pogledaju našu zemlju sa reke.

On je naglasio da sve više putnika i robe plovi rekama i da je to velika šansa za našu zemlju, ne samo za turizam i nautiku, već i za privredu.

Petrović je dodao da je projekat zamljišen u više faza i da prva faza obuhvata izgradnju pet marina.

- Krenuli su radovi u Velikom Gradištu na izgradnji marine, a veoma brzo počeće i u Golupcu. Postoje planovi da se marine izgrade i u Somboru, Kladovu i Smederevu i u tom smislu razmišljamo da ćemo negde do samog početka specijalizovane Međunarodne izložbe EXPO2027, ali i pre da završimo taj prvi deo faze ovog projekta - naglasio je Petrović.

On je dodao da su prošle godine u okviru ovog projekta otvorena tri međunarodna putnička pristaništa - Zemun, Sremska Mitrovica i Šabac, kao i da je planirano da se otvori i u Banoštoru.

- Potpisaćemo ugovor 6. februara o međusobnim pravima i obavezama, kao i o početku realizacije projekta između Ministarstva turizma, Agencije za upravljanje lukama i lokalne samouprave u Beočinu. Pored Banoštora, imamo ideju da napravimo i međunarodno putničko pristanište u Ramu i u Sremskim Karlovcima, što će najverovatnije u toku ove godine biti i započeto, kao i otvoreno u Ramu - rekao je Petrović.

Kako je naglasio, ideja je i da se pored 10 međunarodnih putničkih pristaništa koje Srbija trenutno ima, sedam na Dunavu i tri na Savi, u najkraćem periodu otvore i ova tri međunarodna putnička pristaništa.

- Što se tiče domaćeg kanalskog saobraćaja, imamo četiri pontona, a to su Sombor, Apatin, Ođaci i Novi Sad. Pontoni za domaći linijski saobraćaj u Somboru, Novom Sadu, Sremskim Karlovcima, Beogradu i Smederevu. Radićemo na pontonima za međunarodni kanalski saobraćaj i međunarodni linijski saobraćaj - naveo je on.

Kako je rekao, druga faza projekta podrazumeva i nabavku eko čamaca za prevoz domaćih i stranih turista.

- Nabavićemo najmanje dva do tri eko čamca, a možda i više u narednom periodu, koliko nam budu uslovi dozvoljavali i koliko budemo mogli da ovaj projekat razvijamo. Inače, ovaj projekat ima za cilj da unaprediti, ne samo turizma, nego i druge grane privrede, koje će dati takođe i lokalnom stanovništvu mogućnost da se zaposli - rekao je Petrović za Tanjug.

Naglasio da su početna ulaganja u ovaj projekat blizu 30 miliona evra, to jest u izgradnju marina, međunarodnih putničkih pristaništa, kao i u eko čamce.

Ova ulaganja, kaže, mogu da se uvećavaju i budu veća od 70 miliona evra ili čak i do 100 miliona evra.

Dodaje da ulaganje u ovaj projekat povlači i ulaganje u druge grane privrede, kao što je turizam i ugostiteljstvo i rekonstrkuciju kultno-istorijskih spomenika.

Istakao je da je važno da se projekat održava, kako objašnjava "živim" i da se konstantno u njega ulaže kako bi se unapredio.

Petković se osvrnuo i na nautičku sezonu i istakao da je u Srbiji bilo oko 1.400 pristajanja kruzera prošle godine, kao i 2022. godine, ali da je broj putnika na tim kruzerima prošle godine bio znatno uvećan, više od 30 odsto. Dodao je da je pristalo je više od 180. 000 putnika.

- Što se tiče strukture, dolaze ljudi iz različitih zemalja, iz Kanade, iz Australije, iz Meksika. Možda je najznačajnija populacija iz Nemačke, odnosno iz Austrije, ali i tih podunavskih zemalja. Imamo zaista putnike iz različitih delova sveta. To je jedna od mogućnosti ove države da se pokaže u najboljem svetlu, da privuče najveći mogući broj turista koji može da dođe ovde - rekao je on.

Naveo je da je cilj da svake godine raste broj putnika bar za 30 odsto i ističe da će upravo projekat "Zaplovi Srbjom" doprineti da taj procentat bude i znatno viši.

Projekat je zamišljen kao višefazni i u tom smislu je podeljen na planiranje, izgradnju i nabavku eko-čamaca.

Projekat sprovodi Ministrstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u saradnji sa Agencijom za upravljanje lukama i drugim relevantivim institucijama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je prošle godine projekat "Zaplovi Srbijom" i najavio tada da će Dunavu biti 12 stanica od Sombora do Apatina, Odžaka, Novog Sada, Smedereva, da su predviđene marine, putnička pristaništa, pontoni za međunarodni i domaći linijski saobraćaj, sve do Prahova i da ćemo sve to morati da uradimo u naredne dve godine.