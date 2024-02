VELIKI KAŠALJ KOSI DECU ALI I ODRASLE Doktor Stojanović osudio antivaksere i pozvao na njihovu odgovornost

Četiri bebe preminule su od velikog kašlja u Institutu za majku i dete u Beogradu a jedna u Novom Sadu. Skok zaraženih usledio je nakon trenda među roditeljima da ne vakcinišu decu.

Dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula rekao je u Novom jutru kod Jovan Jeremić da antivakseri moraju da snose odgovornost.

"Ovde je krivica njihova, jer određen broj lekara na medijam propagiraju nešto što nije dobro. Mi se borimo u Srbiji za svako dete da se rodi, a imamo situaciju da nam umiru deca zato što idemo nazad zbog nekih ljudi iako se te bolesti nekada bile iskorenjene", kaže doktor.

Mi smo vakcinisani protivte bolesti pre 50 godina i ništa nam nije falilo, dodaje on.

"Na žalost kod nas je preminulo 4 ili 5 beba jedna je na respiraturu, a imao tendenciju da je obolelih oko 700 slučajeva od juna meseca, a samo u januaru mesecu imao 253 bebe zaražene", kaže doktor i dodaje da nam je sada oslabi kolektivni imunitet.

"Ja moram da kažem da mnogi ljudi okrivljuju vlast za ovo, ja to demantujem. Oni bi okrivil vlast za bilo kakav događaju svetu. Ovo nema veze sa vlašću, ovde je smao odgovornost antivaksera, i oni koji tvrde da nema vakcina u domovima zdravlja to nije tačno, vakcina ima i svih 178 doma zdravlja u Srbiji imaju vakcinu, i treba deca da se vakcinišu. Problem je što neki ljudi na mrežama pričaju roditeljima priču i onda roditelji dolaze u dilemu da li treba decu da vakcinišu", navodi Stojanović.

Doktor navodi da roditelji koji ne vakcinišu decu prvo ugrožavaju život svom detetu, a zaboravljaju da su i oni sami vakcinisani od toga,

Stojanović je savetovao i trudnice da se vakcinišu i da od te teorije da vakcinacija šteti nije dobra i da se vakcinacijom trudnica štiti rođenje deteta i daje mu se određeni imunitet. On dodaje da ta vakcina posle deset godina treba da se obnovi zato što slabi.

Doktor je pozvao organe i tužilatvo da svakog antivaksera uhapse i osude.

Saša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa rekoa je da su antivakseri dosta aktivni na društvenim mrežama i da ljudi misle da je to mesto gde dobijaju neke skrivne infomacije od tradicionalnih medija , što je potpuno netačno.

"U prilog tome ide i priča antivaksera o vakcinacinama protiv korona virusa o Fajzer vakcinama i viškom smrtnosti u zapadnoj Evropi, Americi Kanadi i tako dalje i kad te informacije smao dobijete, čovek se uplaši i kaže jao šta je ovo", kaže Milovanović.

On navodi da bi i to donekle mogao da razume pošto su to nove vakcinea li ono što ne razume kada je u pitanju Veliki kašalj je da se tu radi o tradicionalnim vakcinama koje postoje decenijama i koje smo svi mi primili.