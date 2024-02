KULTURA IMA VAŽNO MESTO U EXPO 2027! Ministarka za Pink otkrila koji su to važni projekti koji treba da budu završeni i nisu vezani samo za Beograd

Nedavno je predstavljen program Skok u budućnost - Srbija 2027. sa planom ulaganja u susret prestižnoj međunarodnoj izložbi EXPO 2027 čiji će domaćin biti Beograd.

Ministarka kulture Maja Gojković rekla je za Pink da kultura ima veoma značajno mesto u EXPO-u 2027.

- Posebno smo ponosni na to što projekti koje ćemo raditi nisu vezani isključivo za Beograd zato što EXPO 2027 je jedna velika razvojan šansa za čitavu državu ne smao za Beograd - rekla je ministarka.

- Zato su i odobreni projekti kao što je multifunkcionalan kulturni centar u Pirotu, koji će imati oko 5.000 kvadratnih metara, vrednost tog projekta je preko 5 miliona evra. Dobili smo novac od banke Saveta Evrope. To je kredit koji je uzet na početku mog mandata pre tri godine i to je prvi tako veliki objekat koji se nalazi u tom delu naše države koji će imati pozorišnu i bioskopsku salu, biblioteka je već gotova. To je zaista na pravi način iskorišćen prostor koji je nekada priapadao Vojsci Srbije - zaključuje Gojković.

- Išla sam da vidim kako teku radovi, iako je gradonačelnik Pirota jedan sposoban mladi čovek koji je već godinama na čelu ovog grada. I možemo da budemo ponosni, sigurno da u 2024. godini da zajedo sa vama odemo i otvorimo kulturni centar - rekla je ministarka.

Ministarka je rekla da je gotov je projekat za novu galeriju "Milene Pavlović Barili" u Požarevcu koja će imati oko 1.500 kvadratnih metara, trenutno je na doradi jer ima nekih sitnica oko prilagođavanja osobama sa invaliditetom i možemo da raspišemo nakon toga javne nabavke za izvođače.

- Projekat je divan. Ujedno ćemo rekonstruisati staru kuću koja je sada galerija Milene Pavlović Barili, ona tu ostaje zato što čuvamo kulturno nasleđe. Milena Pavlović Barili koja je srpska Frida Kalo zaslužuje zaista jedan velik i moderan prostor, sa pravim depoima - naglašava ministarka i dodaje da je ona prva žena koja je ilustrovala prestižni časopsi Vog likovnimim izrazom, a ne uz pomoć fotografije.

Ona je naglasila i to da zaista nije bilo nikakve brige o kulturi od 2000. do 2012. godine.

- To nije floskula, neka mi neko pokaže šta je urađeno osim što su zatvorena dva nacionalna muzueja i što su slike nestale iz Skupštinie Srbije 5. i 6. oktobra, to je doprinos kulturi bivše vlasti, a sada se vidi koliko se ulaže u kulturu. Imamo 15 projekata koji treba da budu završeni do 2027. godine.

Ministarka je pomenula i Muzej Nikole Tesle koji baštni svetsko blago, njegovo zaveštanje, pisma, prepiske, patente, njegove lične predmete koji usled nedostatka prostora stoje u depoima iako je to najposećeniji muzej u Srbji i dodala da on apsolutno zaslužuje još jednu i modernu zgradu.

- Nama je cilj da do 2027. na EXPO-u pokažemo Muzej Nikole Tesle sa svim stvarima koji je on posedovao uz jedna moderan oblik komunikacije sa posetiocima - rekla je ministarka.

Autor: D. S.