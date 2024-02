Grci javljaju: Šut-karta Šolaku iz Junajted Grupe?!

Postoji ozbiljna mogućnost da će tajkun Dragan Šolak biti prinuđen da napusti Junajted Grupu, objavljeno je u Grčkoj!

Razlog je jednostavan: investicioni fond BC Partners već godinu dana pokušava da proda svoj većinski vlasnički udeo u Junajted Grupi, ali im to ne uspeva zbog katastrofalnog finansijskog stanja kompanije, uključujući zaduženost od preko 7 milijardi evra, ali i zbog samog Šolaka, s kojim brojni investitori širom sveta ne žele da sarađuju.

Zbog toga su velike šanse da će Šolaku biti isporučen zahtev da se povuče iz Junajted Grupe, objavio je prestižni informativni portal Euro2day.gr iz Atine.

Ovim je u javnosti prvi put otvorena tema opstanka Dragana Šolaka u grupaciji koju je osnovao još 2000. godine i kojom do danas upravlja, iako je zvanično samo manjinski suvlasnik.

Grčki portal podseća da je završen petogodišnji investicioni ciklus za BC Partners u Junajted Grupi i da je trebalo da pronađu kupca još prošle godine, ali da je sve još “u fazi istraživanja”.

“Pitanje na koje nema sigurnog odgovora jeste da li će srpski akcionar Dragan Šolak - čiju vezu sa BC Partners, prema glasinama, povremeno karakterišu ozbiljne tenzije - ostati u Junajted Grupi ili će da proda svoj vlasnički paket. Ovo pitanje je važno jer celokupna struktura Grupe nosi Šolakov pečat, i kadrovski i u praktičnom delovanju. Oni koji žure da daju siguran odgovor možda greše. Sve će zavisiti od novog kupca i koliku ‘kompatibilnost’ želi. Srpski milijarder je prošao kroz značajne izazove, upuštajući se u bitke političkih dimenzija u svojoj zemlji i okruženju. Zato on sigurno ne odgovara tipičnom profilu tihog akcionara ili običnog izvršnog direktora ‘bez mirisa’. Svaki detalj mora biti veoma dobro usklađen sa novim investitorom”, navodi se u analizi portala Euro2day.gr.

Oduzimanje ovlašćenja ili potpuno izbacivanje iz Junajted Grupe predstavljalo bi žestok udarac za Dragana Šolaka, koji obožava da izigrava velikog gazdu (bar kako on to zamišlja), da se o trošku kompanije okružuje gomilom telohranitelja, da kupuje fudbalske klubove i terene za golf, vozi se privatnim avionima, časti familiju najluksuznijim nekretninama.

Ne manje važno, Šolak je navikao da se u Junajted Grupi pita za sve šta mu je bitno, od donošenja strateških odluka poput akvizicija operatera do objavljivanja informacija koje su mu važne na N1 i Novoj S. Njegov ostanak u grupaciji tako što bi izigravao “britansku kraljicu” praktično je nezamisliv.

Junajted Grupa je pod Draganom Šolakom u Srbiji postala poznata kao vlasnik operatera SBB i većeg broja medija, među kojima su televizije N1 i Nova S, koje zloupotrebljava za promociju svojih biznis i političkih interesa, kao i za najbrutalnije obračune sa svima koji su “gazdi” iz nekog razloga stali na žulj.

Potencijalne kupce Junajted Grupe neizbežno brine mračno stanje finansija koje su mogli da vide u izveštajima o poslovanju. Akvizicije velikih provajdera u Bugarskoj (teške oko 1,1 milijardu evra) i Grčkoj (oko 1,5 milijarde evra plus preuzeta obaveza, koju nisu ispunili, da investiraju još 2 milijarde) presudno su uticale na to da Junajted Grupa dospe u aktuelno “dužničko ropstvo” sa rizikom bankrota. Pritom, potrošeni novac u obe zemlje je sigurno još značajno veći, jer su u Bugarskoj od tajkuna pod sankcijama SAD Delijana Peevskog po nepoznatoj ceni kupili lanac od čak šest tiražnih dnevnih novina i magazina, dok su u Grčkoj, preko ofšor firmi, suvlasnici dve televizije sa nacionalnom frekvencijom. Junajted Grupa zato nosi teret finansijskih obaveza od ukupno preko 7,1 milijardi evra (od čega 4,5 milijarde po osnovu obveznica) i sa stalno novim zaduženjima (samo ovog januara oko 2 milijarde evra u obveznicama) kako bi se izmirila ona koja im stižu na naplatu. Na ovo treba dodati da grupacija iz godine u godinu praktično duplira poslovni minus, najnoviji dostupni podaci su da imaju gubitke od ukupno preko 400 miliona evra. Kako su stajali na kraju 2023. postaće poznato tek kada to nekako saznaju novinari, jer Šolak i partneri svoje finansijske izveštaje drže u najstrožoj tajnosti, daleko od očiju javnosti.

Međunarodno, Junajted Grupa ima operatere i medijske kuće u više zemalja s prostora bivše Jugoslavije, kao i u Bugarskoj i Grčkoj, a na Kipru i u Švajcarskoj drži kompanije čija je svrha da budu “protočni bojler” za ispumpavanje para na tajne ofšor račune smeštene na egzotičnim destinacijama poput Sejšela.

Zbog niza nelegitimnih aktivnosti, od medijskih reketiranja, trgovine uticajem i direktnog mešanja u politiku do kompleksnih međunarodnih finansijskih malverzacija, smatra se da je Šolak od Junajted Grupe napravio najkontroverzniju kompaniju za telekomunikacije u čitavoj Evropi i biznis koji se vodi na ivici čistog kriminala.

Pritom, iako se predstavljaju kao kompanija naklonjena SAD i EU, u tajnosti su do danas ostali tesno povezani sa pojedincima bliskim vlastima Rusije, koji se nalaze pod sankcijama SAD i predmet su istražnih radnji u većem broju evropskih zemalja.

Sve ovo je odlično poznato potencijalnim kupcima Junajted Grupe, legitimnim investitorima ne pada na pamet da se upuštaju u kriminalne aktivnosti i da vode političke ratove, a to bi ih u slučaju Junajted Grupe neizbežno sačekalo, pogotovo ako Šolak ostane u praksi njen čelni čovek, manjinski suvlasnik koji se zapravo pita za sve.

Raspad Junajted Grupe u Grčkoj!

Međunarodni investicioni fond BC Partners odlučio je da se jednostrano povuče iz zajedničkog biznisa sa tajkunom Draganom Šolakom na tržištu Grčke, objavljeno je ovih dana u Atini. To znači da su odnosi BC Partners i Šolaka stigli do tačke usijanja i da Junajted Grupa na grčkom tržištu, najvećem na kojem su prisutni, praktično više ne postoji! “Nikos Statopulos iz BC Partners ulazi u završnu fazu prodaje vlasničkog udela u operateru Nova. Mislimo isključivo na deinvestiranje BC Partners, što se ne odnosi na Šolaka”, ekskluzivno je objavio uticajni ekonomski portal “Power Game” iz Atine. Zatim je još jedan popularni grčki portal ICT Plus imao istu informaciju: “Već mesecima je u kuloarima bila poznata odluka Statopulosa da se povuče iz Nove. Za one koji su upoznati sa akvizicijama Junajted Grupe u Grčkoj i ulaskom Srba u investicioni ‘poduhvat’, bilo je jasno da se taj posao ne isplati. Problemi upravljanja ogromnim dugovima i zahtevi za ulaganjem u optičku mrežu stvorili su vrlo zlokoban horizont za BC Partners”, ističe se u tekstu, gde se za finansijsko stanje Junajted Grupe u Grčkoj kaže da je “crna rupa”. Prema izveštajima grčkih medija, Dragan Šolak i BC Partners, a posebno njihov predstavnik u Junajted Grupi Nikos Statopulos, već duže vreme su u žestokoj svađi i jedni druge optužuju za izneverena obećanja, pogrešne poslovne odluke, nagomilane dugove i gubitke.