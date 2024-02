EPIDEMIJA VELIKOG KAŠLJA NE JENJAVA! Za nedelju dana u Beogradu više od 50 novih slučajeva, OVA grupa dece je najviše pogođena

Uvidom u prijave zaraznih bolesti u Servisu javnog zdravlja (SJZ) i prijave o laboratorijski utvrđenom uzročniku, na teritoriji Beograda od marta 2023. do 11.02.2024. godine registrovano je 815 slučajeva obolevanja od velikog kašlja, objavljeno je na sajtu gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

Naime, u prethodnoj nedelji (05.02. – 11.02.2024. godine) registrovan je 51 novooboleli.

Dijagnoza oboljenja je laboratorijski potvrđena "real time PCR testom" iz brisa nazofarinksa kod 382 obolele osobe, a serologijom (utvrđeno prisustvo IgG antitela na toksin Bordetella pertussis) kod 430 obolele osobe.

Analize obavljene u "Dr Milan Jovanović Batut"

Obe navedene analize obavljene su u Referentnoj laboratoriji Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Kod preostala tri obolela dijagnoza bolesti je postavljena na osnovu kliničke slike i epidemiološke povezanosti sa laboratorijski potvrđenim slučajem.

Uvidom u vakcinalni status, od ukupno 815 obolelih potpuno vakcinisanih je 514 (63,1 odsto), nepotpuno vakcinisanih je 50 obolelih (6,1 odsto), dok je 51 nevakcinisano (6,2 odsto), deca uzrasta 0-3 godine. Kod 200 obolelih vakcinalni status je nepoznat (24,5 odsto).

Najveći broj obolelih među decom uzrast od 10-19 godina

Najveći broj obolelih je među decom uzrasta 10-19 godina (523 – 64,2 odsto), a među njima prednjače deca uzrasta 12 godina (97 obolelih – 18,5 odsto), 13 godina (92 obolelih – 17,6 odsto) i 14 godina (79 obolelih – 15,1 odsto). Među najmlađima, uzrasta od 0 do 4 godine je obolelo 81 (9,9 odsto).

Obolevanje je registrovano na teritoriji svih beogradskih opština, a najveći broj obolelih je na teritoriji GO Zemun – 164 (20,1 odsto). Veliki broj obolelih se takođe registruje na teritoriji GO Voždovac – 122, GO Zvezdara – 81, GO Čukarica – 80 i GO Palilula – 80.

Zbog težine kliničke slike na hospitalnom lečenju je bilo 71 obolelih (među njima 60 dece uzrasta 0-3 godine). Kod 2 hospitalizovana odojčeta, starosti četiri i tri meseca je došlo do smrtnog ishoda 28.01. odnosno 29.01.2024. godine.