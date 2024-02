EVO ŠTA MORATE DA ZNATE O ROTAVIRUSU OD KOG JE PREMINULA BEBA IZ NOVOG SADA: Pedijatar sve objasnio!

Javnost u Srbiji potresla je ispovest Dejan iz Novog Sada, oca koji je u novembru 2023. godine ostao bez 14-mesečnog sina Vanje, koji je preminuo od rotavirusa!

Pored brojnih zaraza i virusa, mališani u Srbiji u opasnosti su i od rotavirusa, koji može biti posebno opasan za bebe.

Pedijatar dr Saša Milićević u razgovoru za Kurir objašnjava da rotavirus može dovesti do smrtnog ishoda, kao i da je važno da roditelji na vreme odvedu dete lekaru.

- Rotavirusi su trenutno aktuelni, ima ih dosta, izazivaju zapaljenje sluznice tankog creva. Osnovni simptom je dijareja, uz to često i bolovi u stomaku, povraćanje, malaksalost, slab apetit i vrlo često tenperatura, ali ne mora uvek da bude temperatura - navodi dr Milićević.

Napominje da je naročito opasan za malu decu, jer su ona podložnija dehidraciji.

- Kod male dece veliki deo tela čini voda, kad gube vodu kod beba je to mnogo opasnije, nego kod odraslih. Često mala deca moraju zbog toga da primaju infuziju i tečnosti koja je bogata elektrolitima. Kod odraslih nekad je takođe potrebno da se da infuzija. Ukoliko je dijareja uporna i učestalo povraćanje moraju se unositi lektroliti, a ne samo voda i čaj - napominje dr Milićević.

Dr Milićević ističe da je rotavirus dosta zarazan kao i da se prenosi kapljičnim putem i rukama koje su kontaminirane.

- Obično lečenje traje od tri do sedam dana i u najvećem broju organizam sam savlada virus, ali nažalost može da dođe do smrtnog ishoda, ako je dete osetljivo ili ako je bilo u nekoj trenutnoj imunološkoj slabosti. Ukoliko dete puno povraća i ima puno tečnih stolica, ako mu je suva koža, ako je bledo, ako su mu upale okice, roditelji se moraju obratiti lekaru - napominje on.