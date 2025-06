TRAGEDIJA ZAVILA GRAD U CRNO! Otac ubio sina sa autizmom, psa, pa sebe, pored njih pronađena i ćerka - Pre godinu dana u istoj kući UBILA se i majka

Tragedija u Oklahomi potresla je javnost kada je policija pronašla tela oca, sina i porodičnog psa u kući u Broken Erou, gde se tri godine ranije majka ubila.

Otac, 58-godišnji Rodni Šipi, ubio je svog desetogodišnjeg sina Logana i psa, a zatim izvršio samoubistvo. Policija je istog dana pronašla i beživotno telo njegove ćerke Alise, nestale još u novembru.

Policija ušla u kuću posle dojave rodbine

Telo Alise Šipi (20) pronađeno je u zapuštenoj porodičnoj kući nakon što su zabrinuti rođaci iz druge savezne države prijavili njen nestanak. Policija je došla sa sudskim nalogom, a ono što su zatekli šokiralo je i najiskusnije službenike.

Pored tela devojke, pronađena su tela njenog mlađeg brata Logana, psa i njihovog oca Rodnija, koji je, prema navodima iz istrage, izvršio ubistvo i samoubistvo. Dečak Logan bio je neverbalan i imao je autizam, a komšije i rodbina tvrde da je bio izuzetno pametan i omiljen.

Serija porodičnih tragedija od 2022. godine

Ova tragedija je najnovija u nizu stravičnih događaja koji su pogodili ovu porodicu. U avgustu 2022. godine, Rodnijeva supruga Liza Šipi (41) izvršila je samoubistvo upravo u toj istoj kući.

Pet meseci kasnije, Lizin majka, Dajana Karpenter (56), ubijena je od strane supruga Kenija Karpentera (66), koji je potom izvršio samoubistvo nakon četvoročasovne opsade u drugom delu Broken Eroa.

Kuća u raspadu, otac se povlačio iz sveta

Komšije i rođaci opisuju porodičnu kuću kao potpuno neadekvatnu za život dece – bez tekuće vode, prepuna smeća i u stanju zapuštenosti. „Rodni se prvih meseci držao, ali je vremenom počeo da se izoluje od svih“, rekla je rođaka Peti Vilijams.

Vilijamsova je dodala: „Logan je bio veoma pametan, želeo je da uči, svi su ga voleli. Alisa je bila svetlo ovog sveta. Imala je prelepu budućnost pred sobom. Njihovi životi su im oteti.“

Mogući motiv – gubitak doma

Iako zvaničan motiv još nije potvrđen, javni dokumenti ukazuju na to da se Rodni suočavao s ozbiljnim finansijskim problemima. U januaru ove godine, banka US Bank National Association podnela je zahtev za oduzimanje kuće zbog neplaćenih 135.000 dolara glavnice. Rodni je imao rok do juna da odgovori na sudski poziv, ali to nije učinio.

Porodica je na GoFundMe platformi objavila poruku:

„Slomljenog srca delimo da su dva voljena člana naše porodice, Alisa i Logan (brat i sestra), tragično i iznenada preminuli. Njihov gubitak nas je zatekao i ostavio bez mogućnosti da pokrijemo troškove sahrane.“

Autor: Iva Besarabić