VASKULARNI HIRURG O PROŠIRENIM VENAMA I HEMOROIDIMA: To su bolesti savremenog čoveka - Evo šta do njih dovodi (VIDEO)

Dr Dario Jocić, vaskularni hirurg, govoreći proširenim venama kaže da je to veći problem kod žena nego kod muškaraca prvenstveno zbog trudnoće, koja je okidač.

Dr Jocić je rekao da su uz trudnoću tu i hormonske promene koje nastupaju u drugom stanju, ali i kasnije, u menopauzi.

- Vene vraćaju krv iz periferije prema srcu, ta krv iz nogu vodi kroz trbuh i pritisak ploda u maloj karlici tokom trudnoće može da pritisne duboke vene i da dovede do problema sa proširenim venama - kazao je dr Jocić u Novom jutru TV Pink.

Kako je rekao, simptomi za proširene vene i probleme sa venama su težine u nogama, svrab, bolovi, noćni grčevi.

- Najčešće se taj problem vidi, međutim, postoje pacijenti kod kojih se taj problem ne vidi - naveo je dr Jocić i dodao da bez operacije ne postoji neko bolje rešenje.

Jocić je rekao da pacijenti mogu da se operišu uvek, čak i kad imaju venske rane i dodao da se operacija radi u lokalnoj anesteziji.

Govoreći o hemoroidima Jocić kaže da manji broj ljudi ima problem sa njima, nego sa proširenim venama.

- To jeste problem te neke cirkulacije, pre svega u trbuhu, to su bolesti savremenog čoveka, do njih dovodi sedentarni način života, neredovna ishrana, prekomerna težina... Oni se često mogu tretirati bez operacije, međutim, u težim situacijama treba operisati - kazao je dr Jocić.

Kako je naveo, to su operacije za poboljšanje kvaliteta života, ali ne za spas života.