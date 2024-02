'Beogradski Dani Inženjera – mesto gde se ideje pretvaraju u inovacije od 8. do 10. marta 2024. godine!'

Udruženje studenata tehnike Evrope, BEST Beograd i ove godine, po 17. put organizuje projekat „Beogradski Dani Inženjera”.

Projekat će se održati od 8. do 10. marta 2024. godine i sastojaće se iz edukativnog i takmičarskog dela.

U petak, 8. marta, nakon svečanog otvaranja projekta, studenti posetioci će imati priliku da obiđu Sajam inovacija, na kom će biti predstavljeni inovativni proizvodi i uređaji iz sveta nauke i tehnologije.

Takođe, biće organizovane i edukativne radionice namenjene takmičarima za razvijanje ličnih veština i interakciju sa predstavnicima kompanija.

Takmičarski deo sajma biće održan 9. i 10. marta 2024. godine.Takmičenje je namenjeno studentima prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških fakulteta Univerziteta u Beogradu, timskog je karaktera i obuhvata dve kategorije: Studija slučaja i Inovativni dizajn.

U kategoriji Studija slučaja koja će se održati 9. marta, zadatak timova je da osmisle i prezentuju rešenje zadatog inženjersko-menadžerskog problema, koje ocenjuje žiri.

Inovativni dizajn je kategorija koja će biti narednog dana, 10. marta, u kojoj se od timova zahteva da osmisle uređaj, odnosno tehnologiju kojom se na najefikasniji način može rešiti problem na zadatu temu, koju zatim prezentuju pred stručnim žirijem.

Cilj Beogradskih Dana Inženjera je da se među studentima učesnicima razviju timski duh i zdrava takmičarska atmosfera i ispoljavanje kreativnosti. Pored toga retka je prilika da imaju uvid u mogućnost praktične primene znanja koje steknu tokom školovanja, kao i mogućnost da neformalno ostvare kontakt sa poslodavcima i brojnim kompanijama što im ovaj projekat omogućuje.

Prijave za učešće na takmičarskom delu „Beogradskih Dana Inženjera” biće otvorene od 8. do 23. februara na sajtu bdi.best.rs, gde možete pronaći i više informacija o projektu.

BEST (eng. Board of European Students of Technology)

BEST (eng. Board of European Students of Technology) okuplja studente inženjerskih usmerenja sa 85 univerziteta iz 30 zemalja Evrope. Organizacija postoji od 1989. godine i njen glavni cilj je da omogući povezivanje, komunikaciju i razmenu studenata tehnike iz svih delova Evrope. Udruženje studenata tehnike Evrope — BEST Beograd, je apolitična, neprofitna i volonterska organizacija koja više od 20 godina doprinosi razvoju studenata tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Za više informacija o našim projektima, misiji i viziji organizacije posetitie sajt BEST Beograd.