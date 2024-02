MINISTARKA GRUJIČIĆ O SMRTI BEBE U SREMSKOJ MITROVICI: Rezultati stručnog nadzora u naredne dve nedelje, sledi i razgovor sa ginekologom

Ministarka zdravlja Danica Grujičić izjavila je danas da očekuje da će u narednih nedelju dana ili dve nedelje biti objavljeni rezultati stručnog nadzora porodilišta u Sremskoj Mitrovici gde se porodila Marica Mihajlović, čija beba je preminula zbog, kako tvrdi, povreda nanetih tokom porođaja.

Grujičić je istakla da je potrebno razgovarati i sa okrivljenim ginekologom i čuti i njegovu stranu priče i da bez toga spoljni nadzor ne može da bude potpun.

"Obratili smo se tužilaštvu da omogući pristup njemu i da čujemo i njegovu verziju događaja jer jedino tako možete da vidite šta se desilo. Jednostavno će ga pitati o medicinskim stavovima koje on treba da prokomentariše kao lekar", rekla je Grujičić.

Ona je dodala da ono što ona lično zamera jeste to što nije pokrenut unutrašnji stručni nadzor. "Kad god se neki incident desi, napravi se sastanak, napravi se unutrašnji stručni nadzor. Da su kolege možda porazgovarale sa majkom, da je sve to bilo drugačije, da su pokazali malo, da kažem, psihološkog umeća, možda sve to tako ne bi bilo dramatično.

Ginekolozi i akušeri ogorčeni

Ovako je došlo do jedne jako ružne generalizacije i mogu da vam kažem da su ogorčeni ginekolozi i akušeri, pogotovo oni koji smatraju da vrlo odgovorno i pošteno rade svoj posao", navela je Grujičićeva.

Ona je istakla da ne treba generalizovati neku pojavu, jer se onda dolazi do situacije poput one do koje je došlo u Sremskoj Mitrovici, gde su dvoje specijalizanata rekla da ne žele više da specijaliziraju ginekologiju i akušerstvo.

Neće ko imati da porađa žene

"Doći ćemo u jednostavnu situaciju da zbog nepoverenja i zbog prostog straha od toga da će svako biti optužen, neće imati ko da porađa žene", rekla je Gurijičić i dodala da se Republička stručna komisija pravi informator za sve trudnice.

"U njemu će biti pojašnjeno i kakvi zahvati se ne smatraju nasiljem, nego predstavljuju medicinski zahvate da pomognu da beba što pre izađe, kao i o tome šta sve može da se desi za vreme trudnoće", rekla je ona.

U planu aplikacija

Ministarka je navela da je u planu i da se napravi aplikacija na mobilnom, tako da mlade majke, pogotovo ove žene koje se prvi put porađaju, mogu da znaju šta ih čeka i šta zapravo možda jeste nasilje, šta medicinski zahvat koji mora da se sprovedete da bi se spasio i život deteta i majke.

Grujičić je naglasila da ona ne želi da tvrdi da ne postoji ružan odnos prema pacijentima.

"Ima. I od strane srednjeg medicinskog osoblja, i od strane lekara, ali to je stvar domaćeg vaspitanja. Ne može sad ministarstvo da se bavi domaćim vaspitanjem. Kako se vi ponašate prema jednom pacijentu, to je odraz onoga kako ste vaspitani", poručila je ministarka. Ona je rekla da, kada je reč o obnovi porodilišta, tamo gde su zaista loši uslovi treba da se ide na modularni tip građenja.

