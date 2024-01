Mihajlović: Od predsednika ću tražiti da pravda bude zadovoljena

Marica Mihajlović čija beba je preminula posle porođaja u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, izjavila je danas da će na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ispričati sve ono što joj se desilo, a da će od njega tražiti samo da pravda bude zadovoljena.

"Predsedniku ću reći sve što mi se desilo. Nadam se da ovog lekara neće niko štiti i da će zakon da uradi svoje i da će biti kažnjen. Imamo dosta dobrih doktora, nadam se da će se nešto promeniti i da neće više dolaziti do ovakvih slučajeva", rekla je ona za K1 televiziju uoči sastanka sa predsednikom Srbije. Mihajlović, koja je nedavno u javnosti iznela da je od ginekologa pretrpela nasilje tokom porođaja u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, posle kog je beba preminula, rekla je da se i dalje oseća prisihički loše i da joj povreda koju je zadobila prilikom porođaja pravi probleme u disanju. Kako je rekla, svoju priču je odlučila da podeli kako bi se sprečilo da se akušersko nastavi i dodaje da joj je još nekoliko žena javilo sa istom pričom za istog doktora. "Međutim, javilo se još dosta žena iz drugih porodilišta, koje su podelile svoju priču sa mnom", rekla je Mihajlović. Ona je pozvala žene da ne ćute i ne trpe nasilje, pogotovu od strane doktora, jer oni treba da pomognu. Mihajlović je rekla da ima bolove u rebrima od porođaja, zbog čega ne može pravilno da diše. "Nedavno sam bila na snimanju, gde su mi rekli da, ukoliko je prelom veliki, moraće da se izvrši operacija. Međutim, ukoliko je prelom manji, preporučeno je samo mirovanje i korišćenje lekova", rekla je ona. Kako je navela, iako joj je termin za porođaj bio 5. januara, 12. januara je ušla u salu za porođaj, uključena joj je indukcija, a da je doktor koji ju je porađao, a koji nije vodio njenu trudnoću, pustio da se porodi prirodnim putem. "Beba je bila previsoko, nije se spustila u karlicu, pa zbog toga nije ni mogao da se desi prirodni porođaj. I babice i doktor su videli da ne mogu da se porodim prirodno, ali ipak doktor pušta da sve ide prirodnim tokom, i mi smo izgubili našu bebu. Molila sam ga da me porodi carskim rezom, ali nije hteo. U nekom trenutku sam izgubila svest. Tad je počeo da me vređa, udara, pretio mi je da će da mi izbije zube, stiskao mi je vilicu. Video je da nemam snage da izdržim bolove", rekla je ona i dodala da je porođaj bio nasilan. Prema njenim rečima, nalazi obdukcije su pokazali da je nasilan porođaj bio uzrok smrti bebe, da joj je deformisana glava usled snažnog pritiska tokom porođaja. "Lekar nam je objasnio da je pritisak na glavu bebe bio izuzetno veliki kada se njenа glavica zaglavila u karlicu, izazivajući pritiskanje i komplikacije", navela je ona. Mihajlović je dodala da je zatim došlo do prestanka rada srca i oštećenja mozga i da je beba rođena bez pulsa. Kaže da je urađena reanimacija i da je psole toga počela da daje slabe znake života, zbog čega je prebačena u Novi Sad, ali je dan kasnije javljeno da je beba umrla. Majka navodi da su bebini organi bili toliko oštećeni, da čak i da je preživela imala bi velike posledice. Ona je rekla i da su joj babice obećale podršku, jer su, kako je rekla, izrazile uverenje da je krivica na lekaru zbog toga što nije pristao na izvođenje carskog reza.