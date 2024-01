ISKORISTILI TRAGEDIJU MARICE IZ ŠIDA DA ZARADE NOVAC - Psiholog ističe da to može da uradi samo PSIHOPATA, a evo koja je moguća kazna (VIDEO)

Nepoznata osoba, koristeći tragičnu situaciju Marice Mihajlović iz Šida čija je beba preminula nakon porođaja u bolnici u Sremskoj Mitrovici, prikuplja novac na prevaru.

- Neko koristi moju situaciju i uzima pare preko nas. Ovo je laž - rekla je Marica na svom Fejsbuk profilu.

Podsetimo, Marica Mihajlović iz Šida digla je Srbiju na noge kada je optužila doktora iz bolnice u Sremskoj Mitrovici za "akušersko nasilje" nakon što joj je preminula beba.

U izveštaju pedijatara, klinike za pedijatriju i Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine piše da je beba preminula usled teške perinatalne asfiksije ploda.

Snežana Repac, psiholog, upitana ko može da zarađuje na ljudskoj tragediji kaže da je u pitanju neko ko je psihopata, ko devalvira osobu koja je unesrećena i koja je u najvećem bolu.

- Sve to baca ljagu na ceo ovaj slučaj i pokazuje da postoje ljudi koji se koriste ljudskom nesrećom i koje likuju maltene kada se nešto tako desi - navela je Repac.

Kako je rekla, takve prevare mogu uneti i nepoverenje u druge humanitarne akcije, čime je šteta još veća.

- Gde je ljudska nesreća hijene i lešinari uvek trče. Najtragičnije je što se sad i zloupotrebljava ljudska dobrota, svi koji su uplatili osećaju se glupo i prevareno - pojasnila je Repac.

Aleksandar Radivojević, advokat, kaže da je ovo klasično krivično delo prevara.

- Zavisno od toga kolika je šteta napravljena, odnosno koliko je novca pribavljeno, zavisi i kazna. Zakon pravi različite stavove, osnovni oblik je zaprećena kazna do 5 godina zatvora, u težem obliku do 450.000 dinara do osam godina zatvora, a preko milion i po dinara, deset godina zatvora - pojasnio je Radivojević.

Kako je rekao, neko je nekoga doveo u zabludu da se radi o pomoći.

Radivojević je naveo da u ovom slučaju ne bi potrebno da bude teško saznati ko je osoba, jer je otvoren račun u banci.