UPALJEN METEO ALARM - Evo koji delovi Srbije su danas na udaru OLUJNOG VETRA i šta nas čeka za vikend

Danas će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno i toplo za ovaj period godine ali i vetrovito, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Slaba, kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u planinskim predelima i sa olujnim udarima.

Zbog toga će danas na snazi biti žuti meteo alarm i to u Banatu, Pomoravlju, jugoistočnim, jugozapadnimdelovima Srbije kao i na Kosovu i Metohiji.

Jutarnja temperatura od 1 do 11 stepeni, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni, u Negotinskoj Кrajini oko 13 stepeni.

Najava RHMZ

Prema poslednjoj najavi RHMZ, za vikend i početkom sledeće sedmice zadržaće se umereno do potpuno oblačno i toplo vreme za ovaj period godine, u većini mesta od 15 do 19 stepeni.

Za vikend mestimično u svim predelima očekuje se slaba kiša, dok će početkom sledeće sedmice kiša biti retka pojava. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i planinskim predelima umeren i jak povremeno i sa olujnim udarima.

Detaljna prognoza za naredna tri dana

Subota

Umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u planinskim predelima i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 4 do 13 stepeni, a najviša od 14 do 19 stepeni.

Nedelja

Umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u planinskim predelima pre podne i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 6 do 11 stepeni, a najviša od 15 do 19 stepeni.

Ponedeljak

Promenljivo oblačno, u većem delu suvo, samo još na jugoistoku, jugu i jugozapadu Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području ponovo u pojačanju. Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša od 15 do 19 stepeni.