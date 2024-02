Ministar Mali: Pripremni radovi ispod zemlje za izgradnju EXPO2027 se polako završavaju (FOTO)

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas tokom obilaska radova na gradilištu u Surčinu, gde će biti izgrađen kompleks za EXPO2027, da je već postavljeno stotinak šipova za izgradnju EXPO kompleksa, čime se pripremni radovi ispod zemlje polako završavaju.

Mali je rekao da će građani Srbije već za mesec i po dana videti radove iznad zemlje i da će u narednih nekoliko nedelja, odnosno mesec i po dana, biti postavljeni stubovi iznad zemlje za pojedine hale novog sajma i EXPO-a.

"Nalazimo se ovde u Surčinu, na lokaciji gde se gradi novi EXPO2027, novi Nacionalni stadion, niče potpuno jedan novi grad i, kao što vidite, ovde je veliki broj mašina i veliki broj radnika", rekao je Mali novinarima tokom obilaska radova na gradilištu u Surčinu.

Naveo je da su u junu prošle godine počeli pripremni radovi i dodao da je na gradilištu dosta teška topografija, budući da ima puno podzemnih voda.

"Nasipamo između metar i tri metra i kamena i zemlje, a na kraju, kada se ovi pripremni radovi završe, biće oko četiri i po miliona kubika peska nasuto i oko skoro milion kubika kamena, dakle ogromni radovi", rekao je on.

Ministar je naveo da je razlog njegove posete gradilištu to što je već pre desetak dana počelo postavljanje šipova za prve objekte na EKSPO-u.

"Samo na ovom delu, dakle ovde gde će biti sedam hala novog sajma i EKSPA, biće oko 1.647 šipova, od kojih je već negde stotinak šipova postavljeno do dubine i do 18 metara i ovaj će posao biti završen u narednih par nedelja", rekao je on.

Istakao je da odmah nakon toga počinje postavljanje naglavnih i veznih greda, a zatim i stubova.

"Važno mi je da će građani Srbije videti već za mesec i po dana radove iznad zemlje", rekao je Mali.

Istakao je da će za Nacionalni stadion biti postavljeno 3-4 hiljade šipova do dubine i do 25 metara.

"Hoću samo da građani Srbije razumeju kako se radi i o kako kompleksnim i komplikovanim radovima je reč, ali smo čak i malo ispred roka, što je dobro, a ovo postaje sigurno najveće gradilište u ovom delu Evrope", naglasio je on.

Prema rečima ministra, ovo je najveća razvojna šansa za Srbiju.

"Dakle, mi ćemo 2027. godine da budemo domaćini najveće svetske manifestacije te godine, EXPO2027. Hoćemo da se predstavimo svetu na pravi način", rekao je Siniša Mali.

On je ranije na svom Instagram nalogu objavio da je 8. februara na gradilištu u Surčinu počelo postavljanje šipova za izgradnju EKSPO kompleksa, čime je započeta izgradnja hala.

Naveo je i da za potrebe realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EKSPO 2027. počinje izgradnja sedam hala - univerzalne hale multifunkcionalnog karaktera i šest izložbenih hala koje su, prema njegovim rečima, raspona 45m+45m, osim univerzalne hale koja je raspona 90 metara.

Takođe, Mali je tada rekao i da je u prvoj fazi radovima obuhvaćena izgradnja temelja hala, odnosno postavljanje šipova, naglavica i temeljnih greda.