Ako ste bili u kontaktu sa morbilima, imate rok od 72 sata da primite vakcinu: Za ove grupe je besplatna

Pored dece po obaveznom kalendaru imunizacije, MMR vakcinu protiv morbila, zaušaka i rubele o trošku države mogu da prime i sve osetljive odrasle osobe i žene koje planiraju trudnoću, rekla je za Telegraf.rs načelnik Jedinice za zarazne bolesti u Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu. U osetljive osobe, objašnjava, spadaju sve one koje su bile u kontaktu sa osobom koja ima morbile, i imaju dokaz da nisu vakcinisane ili preležale male boginje, odnosno nemaju prisustvo IgG antitela.

U Beogradu je zbog malih boginja prijavljena epidemija juče, 22. februara, a zaključno sa današnjim danom u celoj Srbiji one su potvrđene kod 16 osoba. Najviše ih je u Beogradu - 14, i po jedan slučaj u Novom Sadu i Staroj Pazovi.

Dr Maris kaže da se za potvrđene slučajeve u Beogradu ne može reći da su međusobno povezani, da ima obolelih sa različitih opština što govori da je virus u cirkulaciji.

- Tako da, možemo očekivati dalje širenje ove bolesti - kaže dr Maris.

Počev od 7. februara, nakon što je dan ranije potvrđen prvi slučaj malih boginja u Beogradu, na snazi je pojačan nadzor nad morbilima.

- Taj nadzor uključuje nulto dnevno izveštavanje iz svih nadzornih jedinica na teritoriji naše nadležnosti. Takođe, vanrednu reviziju kartoteka za propuštena godišta, odnosno za decu koja nisu vakcinisana a mogu da se vakcinišu shodno svom uzrastu i za one koji su nepotpuno vakcinisani. Oni se pozivaju na vakcinaciju. Takođe, prijave sumnji na obolevanje koje se laboratorijski ispituju. Mi vršimo epidemiološko ispitivanje svih slučajeva, kontakti sa obolelima se stavljaju pod zdravstveni nadzor. Sve su to mere koje se preduzimaju počev od ovog prvog potvrđenog slučaja u Beogradu - navodi dr Maris.

Među obolelima od morbila najviše je onih koji su nevakcinisani MMR vakcinom. Četiri obolele osobe su hospitalizovane u različitim zdravstvenim ustanovama u Beogradu. Većina od njih, kako kaže naša sagovornica, nema komplikacije bolesti, već su zadržani na bolničkom lečenju zbog izolacije i zbog praćenja daljeg zdravstvenog stanja.

- Kada govorimo o imunizaciji, odnosno ko može još pored dece može da primi MMR vakcinu prema programu obavezne imunizacije a koja se daje u drugoj godini, odnosno pred polazak u školu druga doza, ovu vakcinu mogu primiti sve osetljive osobe, odnosno kontakti sa obolelim osobama kod kojih su potvrđene male boginje unutar 72 sata. Kad kažemo osetljive osobe, to znači da one nisu prebolele bolest u prošlosti, nisu vakcinisane, a imaju dokaz za to. A dokaz se radi s serološkom analizom, odnosno proverom da li imaju prisutstvo IgG antitela za morbile - objašnjava dr Maris.

Pored njih, mogu da je prime žene koje planiraju trudnoću, odnosno žene u reproduktivnom periodu, bez provere imunog sistema.

- Sa druge strane, trudnice ne mogu da se vakcinišu ovom vakcinom, jer je u pitanju živa vakcina. Ona štiti i od rubele ili crvenke, kako je narod zove, a rubela u prvom trimestru trudnoće može da dovede do oštećenja ploda, i pobačaja, pa je zato važna vakcinacija tokom planiranja trudnoće - objasnila je dr Maris.