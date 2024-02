NIŠLIJKA 'MLATI PARE' NA ALJASCI! Iva otkriva kolika je plata za SEZONSKI POSAO: Prekovremeni rad se plaća, ali postoji jedna začkoljica

Kolika je zarada na Aljasci ukoliko radite 8 sati u toku jednog dana? Odgovor na ovo pitanje dala je Iva, Srpkinja koja nekoliko godina sezonski radi na Aljasci i na svom Tik-Tok nalogu o životu u ovoj američkoj državi detaljno informiše Srbe koji bi se možda upustili u istu avanturu kao i ona.

Kako je rekla u jednom od svojih videa, ne postoji nijedna fabrika ribe na Aljasci u kojoj je radno vreme 8 sati, te da se uglavnom radi duže od tog perioda.

- Dešava se da u toku dana bude manje ribe, pa evo da pričamo o tom slučaju, da smo radili 8 sati. Da bismo bili plaćeni za 8 sati, moramo da radimo 8 sati i 30 minuta, i u tom periodu, kada ste na pauzi pola sata, niste plaćeni. Imamo još dve pauze po 15 minuta, i one su plaćene - objašnjava Iva.

Satnica je, kako je Iva ranije ispričala, 18 dolara, a overtajm, odnosno prekovremeni rad, plaća se 27 dolara po satu.

- Krećemo da računamo: 8 puta 18 iznosi 144 dolara, ali to nije iznos koji ćemo primiti jer se svaka zarada u Americi oporezuje. Porez iznosi između 20 i 30 odsto od zarade. Meni zbog godina skidaju oko 25 procenata, što je na iznos od 144 dolara - 36. Tako da ću primiti 108 dolara za rad od 8 sati na Aljasci - priča ona.

Ipak, to nije sve. Kako kaže, nažalost, ni to nije konačan iznos koji će staviti u džep.

- Svako ko bude radio na Aljasci, moraće da plati hranu i smeštaj. Ukoliko radimo više od 8 sati, to iznosi 15 dolara po danu. To uključuje tri obroka i prenoćište. U ovom slučaju, gde smo radili okruglo 8 sati, moraćemo da platimo i tih 15 dolara. To plaćaju oni koji su prvi put došli u kompaniju, a posle će to pasti na 10, nakon određen broja sati provedenih u firmi. U mom slučaju, ja plaćam 10. Od onih 108 dolara, oduzećemo još tih 10 i moja zarada je 98 dolara za 8 sati na Aljasci - poručila je Iva.

Ukoliko biste radili 5 dana u nedelji, mesečno biste mogli da zaradite oko 2.100 dolara na Aljasci. Ako pak, radite svakog dana u mesecu, mogli biste da zaradite 3.000 dolara.

Devedeset radnika iz Niša trenutno na Aljasci

Iva je otkrila da je ove godine čak devedeset radnika iz njenog grada otputovalo na Aljasku, gde će biti do aprila. U sobi spava sa još četiri cimerke. Kako je rekla, grad u kom žive nema mnogo toga da ponudi i tamo se uglavnom odlazi kako bi se radilo tokom celog dana.

