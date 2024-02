POŽAR SE U TEKSASU DANIMA NE SMIRUJE! Drugi najveći u istoriji države: Poginula žena!

Jedna žena poginula je u okrugu Hačinson u Teksasu, u šumskom požaru koji u toj američkoj saveznoj državi bukti poslednjih nekoliko dana.

Žrtva je identifikovana kao 83-godišnja Džojs Blenkenšip, prenosi Si-Bi-Es (CBS).

Požar nazvan ''Smokhaus krik'', u kojem je izgorelo više od 340.000 hektara zemlje i u kojem je oštećeno i izgorelo više građevina, drugi je najveći požar u istoriji Teksasa, posle onog u kompleksu Ist Amariljo iz 2006, u kojem je izgorelo više 367.000 hektara šume.

An uncontained wildfire northeast of Amarillo raged across the Texas Panhandle, scorching 850,000 acres, the Texas A&M Forest Service said https://t.co/2PHIlJsYC4 pic.twitter.com/OYl66yCXEE