ŠUMSKI POŽARI U TEKSASU BUKTE DANIMA - Izgorelo više od 200.000 hektara zemlje (FOTO+VIDEO)

Šumski požar severoistočno od grada Amariljo u Teksasu bukti već nekoliko dana i za to vreme sprženo je više od 200.000 hektara, saopštila je danas Šumska služba te savezne države, a prema podacima koje je obezbedila agencija, požar se širi istočno prema Oklahomi.

Kako navode, nema povređenih ili mrtvih, ali ima oštećenih ili uništenih građevina.

Požari su zahvatili oblast severno od državne fabrike Panteks što je glavna nacionalna institucija za montažu, demontražu i modifikaciju nuklearnog oružja, a nalazi se u blizini Amarilja.

Nekoliko manjih šumskih požara u različitim fazama suzbijanja zahvatilo je druge delove najsevernijeg okruga u Teksasu, Penhendlea, a podstaknuti su jakim vetrovima i visokim temperaturama.

I have a prayer request for y'all. The Texas Panhandle is on fire with zero containment. I don't live in the panhandle but Texas is the home I live in currently and been in. Please pray for all in the path of this. Pray for Texas 🙏♥️