OPASNI SAVETI ANTIVAKSERA UGROŽAVAJU ZDRAVLJE DECE - Roditelju preporučili i da bebi leči KAŠALJ vitaminom C i OVIM mlekom!

Koliko pojedini antivakseri idu daleko govori i podatak da roditeljima dece obolele od velikog kašlja savetuju lečenje vitaminom C i magarećim mlekom!

Naime, jedan roditelj je na društvenim mrežama u grupi posvećenoj nevakcinisanoj deci potražio savet.

- Pozdrav svima, bili smo kod privatnog pedijatra zbog upornog kašlja, rekao nam je da ga inhaliramo. Ne znam da li je veliki kašalj, nema temperaturu, samo se tokom noći zaceni kada bude u lezećem položaju. Molim vas za savete, beba ima 10 meseci - napisao je on.

Potom su se nizali suludi saveti za lečenje.

- Veće doze vitamina C rešavaju I veliki kašalj i obični kašalj. Vrsta vitamina koja vam treba je natrijum askorbinska kiselina, to je prah. Možete kombinovati i davati i liposomalni. Ukoliko imate samo liposomalni (tečni) može i samo taj. Davaćete detetu taj vitamin C u toku celog dana. Uloga vitamina C je da pored ostalog razvodni šlajm I olakša iskašljavanje - navodi se u jednom komentaru.

Jedna žena je reagovala na ovaj komentar i navela da dete od 10 meseci nema razvijene bubrege za vitamin C u bilo kojem obliko, a posebno ne u prahu.

- Magareće mleko nabavite, ono je odlično i za običan i za veliki kašalj - savetovali su ga neki.

Neki su čak preporučivali i kojekakve šok terapije vitaminom C, čak je bilo i onih koji su naveli da ne treba da sluša lekara i da inhalira dete.

Čak je savetovan i da potraži homeopatu.