LUČIĆ: Najbolji iz celog sveta hoće samo Telekom

Najpoznatiji svetski medijski brendovi, najuglednije finansijske institucije iz SAD i EU, najveće kompanije iz oblasti telekomunikacija i digitalne industrije vide samo jednog partnera u ovom delu Evrope, a to je srpski Telekom!

Naša najuspešnija kompanija ne prestaje da dobija nove međunarodne partnere, a da sa postojećima proširuje saradnju. O tome je, između ostalog, danas govorio generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

- Najnovije je to da proširujemo saradnju sa Euronjuzom, najvećom evropskom medijskom mrežom, tako da posle Srbije, gde smo pokrenuli TV kanal još 2021, sada prelazimo na Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Takođe, cela mreža Euronjuza u Evropi aktivno će raditi na promociji usluga Telekoma na međunarodnom nivou gde poslujemo, pre svega u Nemačkoj, pa onda kada dođu na red SAD, a uz to takođe u celoj Evropi emitovaće neke od emisija našeg kanala Balkan Trip, kako bismo promovisali turističke atrakcije i lepote Srbije - izjavio je Lučić za TV Happy.

Takođe, posle proširenja i modernizacije prostorija u beogradskom Sava centru, ispunjeni su neophodni uslovi za lansiranje američke televizije Njuzmaks u našem regionu.

- Njuzmaks je jedna od najpopularnijih i najuticajnijih američkih medijskih mreža, sa više od 40 miliona gledalaca u SAD. Telekom Srbija je njihov ekskluzivni partner za ceo region, od Slovenije do Albanije, i televizija startuje u oktobru ove godine. Izuzetno sam ponosan na činjenicu da smo u Srbiju i uopšte u naš region doveli takve medijske brendove kao što su Njuzmaks, Euronjuz, kao i Blumberg, i značajno unapredili kvalitet informisanja. Naša osnovna želja je da se pojača kvalitet i raznolikost informativne ponude, a za sve ove kanale postoje licence i jasno definisana pravila o njihovoj uređivačkoj samostalnosti i poštovanju najviših standarda - istakao je Vladimir Lučić.

U toku ove godine, u medijskoj ponudi Telekoma pojaviće se još atraktivnih sadržaja.

- Pokrećemo kanal Superstar 3, gde će se emitovati isključivo domaći filmovi i serije. Telekom Srbija ima najveću produkciju igranog programa u ovom delu Evrope, a takođe digitalizujemo stare dobre filmove iz ponude Avala i Dunav filma. Sve to, spakovano na jednom mestu, na kanalu Superstar 3, koji će biti dostupan samo u kablovskoj i digitalnoj mreži Telekoma, trebalo bi da bude veoma zanimljivo publici i očekujemo da ćemo privući još novih korisnika - objasnio je Lučić.

Ono što sledi je i novi kanal iz ponude Arena Sporta, koji će imati ne samo komercijalnu već i dodatnu društvenu vrednost.

- Mi preko Arene već promovišemo domaći sport, koji je dugo bio medijski zanemaren, kao i neke sportske grane koje su u javnosti u drugom planu, a gde Srbija ima veliki potencijal na međunarodnom nivou, poput boksa. Sada krećemo sa kanalom “Arenica”, koji će biti specijalizovan za dečji sport! Naša želja je da promovišemo sport i uopšte zdrav način života kod najmlađih, koji će na “Arenici” moći da prate, između ostalog, dečje utakmice, razna takmičenja, da vide sebe i svoje drugare na malom ekranu, a da mnogi požele da se bave sportom - rekao je Vladimir Lučić.

Televizije poput Euronjuza i Njuzmaksa nisu jedini međunarodni partneri Telekoma Srbija. Naprotiv, ova kompanija je postala nezaobilazna adresa za najuglednije finansijske institucije i najveće korporativne igrače iz celog sveta.

- Svima na svetu je potpuno očigledno da je Telekom Srbija operator budućnosti, koji će tek pokazati svoju punu snagu. Svi na svetu u ovom delu Evrope vide samo jednog partnera i samo jedno mesto saradnje, a to je naš Telekom, svidelo se to nekome u Srbiji ili ne. Pored svetskih medija s kojima sarađujemo, ključni partneri Telekoma samo u prošloj godini postale su institucije poput Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, Bank of Amerike, koji su odlučili da podrže naš razvoj u periodu koji je bio globalno ekonomski veoma težak i kada su svaku odluku o investiranju morali posebno pažljivo da razmotre. Uz to, proširujemo saradnju sa Evropskom investicionom bankom, koja je zvanična institucija EU, i dogovaramo saradnju sa američkom državnom Eksim bankom. Na to treba da dodamo najveće svetske igrače iz sektora telekomunikacija i digitalne industrije Vodafon i Amazon, koji su takođe naši ekskluzivni partneri - naglasio je Lučić.

Kombinacija poslovnih uspeha, investiranja u razvoj, međunarodne saradnje i visoke društvene odgovornosti najbolje se vidi u dva “domaća” projekta Telekoma Srbija: uvođenje optičkog interneta u udaljena seoska područja i ulaganja u inovativne startapove preko fonda osnovanog za tu svrhu.

- U okviru projekta izgradnje optičke infrastrukture, koji uživa podršku Vlade Srbije, EU i EBRD, dosad smo pokrili 161 selo, a još 143 su preostala. Premijerka Ana Brnabić je nedavno i saopštila cilj, da do kraja 2025. svako domaćinstvo u Srbiji ima mogućnost korišćenja brzog interneta. Sada smo na broju od 1,5 miliona domaćinstava, od kojih ga pola miliona i koristi. To veoma mnogo znači kako za razvoj srpskog sela, tako za privredni napredak i modernizaciju cele Srbije. Kada smo nedavno bili u selu Lomnica, kod Desptovca, upoznali smo devojku koja ostvaruje dodatne prihode tako što preko interneta drži časove engleskog za ljude iz celog sveta. Eto šta donosi digitalizacija, a Telekom je tu lider, za dobro celog društva. Lider smo kada je reč i o podršci domaćim digitalnim inovatorima. Naš “venture capital” fond, prvi te vrste u Srbiji i šire, nedavno je potpisao ugovor o investiranju sa ukupno desetim startapom, koji se bavi razvojem softvera baziranog na veštačkoj inteligenciji, namenjenog zaštiti intelektualnih prava. Svaki startap u koji smo dosad uložili ostvaruje odlične prihode, uvereni smo da će tako biti i sa ovim - rekao je Vladimir Lučić.



Kako je naglasio, “venture capital” fond postaće “fabrika digitalnih servisa”, jedan od važnijih izvora prihoda Telekoma Srbija u budućnosti i jedna od ključnih karika u ukupnoj transformaciji Telekoma od lokalne i regionalne do svetske kompanije, koja je lider i pobednik digitalnog doba.

Transformacija Telekoma: novi korisnici, ogromni prihodi i dobit Vladimir Lučić će u ponedeljak, 4. marta, nastupiti na Kopaonik biznis forumu, zajedno sa ministrom telekomunikacija Mihailom Jovanovićem i direktorom operatera Jetel. Tom prilikom govoriće upravo o transformaciji Telekoma Srbija za digitalnu budućnost. - Čitava privreda, zapravo, mora da se transformiše, jer smo u periodu Četvrte industrijske revolucije zasnovane na brzom internetu i veštačkoj inteligenciji. Naš Telekom je napravio idealnu strategiju, da budemo apsolutni broj jedan u telekomunikacijama u zemljama regiona gde imamo svoju infrastrukturu, dok na ostalim tržištima, gde se neprestano širimo.

