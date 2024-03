PRIPREMITE SE! NEVREME SAMO ŠTO NIJE POČELO - Evo koliko će trajati i koji delovi zemlje su prvi na udaru

Kasnije, tokom večeri južne predele Srbije sa juga će zahvatiti jači oblačni sistem sa kišom, koji će se tokom noći širiti na istočne predele Srbije.

U predelima južne i jugoistočne Srbije iznad 1600 metara nadmorske visine očekuju se susnežica i sneg, piše meteorolog amater Đorđe Đurić u novoj prognozi vremena za Srbiju.

I prvog dana vikenda kiša se očekuje na jugu i istoku Srbije, uz pojavu snega na planinama iznad 1600 metara nadmorske visine, uglavnom ujutro.

U ostalim predelima Srbije očekuje se tokom većeg dela dana uglavnom suvo, tek ponegde sa slabom kišom, dok se kasnije posle podne na jugu i jugozapadu očekuje pojava pljuskova.

Ove večeri temperature u većem delu Srbije kreću se od 10 do 16°C, u Beogradu je 12°C. Zlatibor meri 9°C, Negotin 8°C, Sjenica i Zaječar 7°C, a najhladniji je Kopaonik sa 1°C.

Minimalna temperatura u subotu ujutro biće od 5 do 10°C, na višim planinama oko 0°C, a maksimalna dnevna biće od 14 do 18°C, u Beogradu do 16°C, a u Negotinskoj Krajini do 10°C.