NA SEVERU SRBIJE JESEN, NA JUGU PROLEĆE: Danas jaka promena vremena, temperatura od 8 do 20 stepeni, NA PLANINAMA SNEG

Naoblačenje iz severnih i zapadnih tokom dana proširiće se i na ostale predele Srbije i doneti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Obilnije padavine očekuju se u zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije, a kasnije tokom večeri i na jugu zemlje, dok će na severu padavine prestati.

U toku večeri i noći kiša će na planinama preći u sneg.

Jugozapadni vetar biće u skretanju na jak severozapadni.

Jutarnja temperatura biće od 2 stepena na jugoistoku do 8 stepeni na severu Srbije, a maksimalna dnevna od 8 do 12 stepeni na severu i zapadu i od 14 do 20 stepeni u ostalim predelima Srbije, krajem dana i u tim predelima u osetnijem padu.

U Beogradu u nedelju oblačno i osetno hladnije vreme sa kišom i pljuskovima, uz severozapadni vetar.

Temperatura tokom dana bez većeg kolebanja i biće od 8 do 10 stepeni.