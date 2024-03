Vesić: Za izgradnju pešačko-biciklističkog mosta preko reke Ibar do tvrđave Maglič opredeljen 451 milion dinara

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić je u povratku sa Kopaonika svratio do srednjevekovne tvrđave Maglič koja se nalazi u srpskoj kraljevskoj dolini kako nazivamo dolinu Ibra.

- Ministarstvo na čijem sam čelu odvojilo je 451 milion dinara za izgradnju pešačko-biciklističkog mosta preko reke Ibar do tvrđave Maglič - napisao je Vesić na svom Fejsbuk profilu u opisu fotografija.

- U toku je izrada projektno - tehničke dokumentacije i očekujem da do kraja juna dobijemo građevinsku dozvolu za izgradnju mosta. Od trenutka kada izvođač počne da rade biće mu potrebno šest meseci da završi most. U međuvređenu, završava se obnova same tvrđave Maglič - dodao je ministar.

