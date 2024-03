PORAŽAVAJUĆI PODATAK! Dr Punišić za Pink: Sve je više dece starije od tri godine koja nisu progovorila, 70 odsto ima govorno-jezičke poremećaje (VIDEO)

Juče je beležen je Evropski dan logopeda. Prema proceni struke čak 70 odsto dece u Srbiji ima govorno - jezičke poremećaje.

Statistika je poražavajuća, a u medijima se piše da uticaj društvenih mreža i novih tehnologija utiče da deca čak i sa 16 godina nemaju fond reči.

- Nisu uzrioci tako jednoznačni, uglavnom ih ima više. Juče je bio taj važan datum za moje kolege i ove godine je tema saradnja sa stručnjacima koji se bave decom sa poremećajima govora i jezika, što na neki način ukazuje i upozorava na multidisciplinarnost- rekla je za Pink doktorka Silvana Punišić, Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora Đorđe Kostić.

Kao što je istaknuto 70 odsto dece ima govorno jezičke poremećaje. Postoji dosta faktora koji na to utiču, od korišćenja cucle u detinjstvu do toga da deca ne jedu čvrstu hranu.

- Sve je to značajno ali iz ugla teorije. Izolovani faktori ne moigu dovesti do tako složenih poremećaja. Danas je aspekt poremećaja iz spektra autizma do te mere dominantan, pa smo mi danas preplavljeni decom koja imaju tri i više godina, koja nisu progovorila, neka od te dece još uvek nose pelene, većina njih nije stigla do dečijeg psihijatra, niti do neurologa - rekla je dr Punišić.

- Iz svog ugla mogu da kažem da mi nismo uspeli u svojim naporima o ranoj detekciji što otvara pitanje koliko ima logopeda u Srbiji i zašto nema kadra - dodala je ona.

Roditelji se uglavnom kasno javljaju, a koje je to vreme kad roditelj treba da pomisli da je detetu neophodan tretman.

- Roditelj mora da povede dete pedijatru ili direktno logopedu, ako dete nije počelo da brblja što je preduslov za govor još pre prve godine. U podacima koje nam roditelji dostavljaju, poražabvajuće je što deca uztrasta od 6 do 18 meseci probvode više od pet sati uz ekran, a to je najčešće telefon - rekla je dr Punišić.