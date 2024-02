U Srbiji je, prema poslednjim informacijama, malim boginjama zaraženo 16 osobe. Broj obolelih se povećava iz dana u dan.

Pedijatar i imunolog doktorka Olivera Čović Nestorović kaže da povećanje broja zaraženih morbilama jeste zabrinjavajuć, ali nema mesta za paniku, već treba biti u pripravnosti.

- 1970. godine, kada je vakcina protiv morbila napravljena, smatralo se da će 2000. godine morbili biti iskorenjeni. Međutim, evo, mi već 2024. godine imamo epidemiju morbila. Zašto se to desilo? Desilo se iz razloga jer je pao broj vakcinisane dece - objasnila je Čović Nestorović u uključenu za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić.

Ona je objasnila da su morbili su dečija osipna groznica.

- To je bolest detinjstva i zbog toga je veoma bitno da deca u ranom uzrastu dobiju prvu dozu vakcine, a negde pred polazak u školu i drugu dozu vakcine. Naš zakon je veoma jasan kada je u pitanju vakcinacija - naglasila je dokorka i dodala:

I zato je naš zakon stavio pravo deteta na vakcinu iznad prava roditelja da odlučuje o tome. Šta to znači? To znači da svako dete ima pravo na zdravo detinstvo na jedini naučno dokazan izbor na vakcinu.

Čović Nestorović je ukazala da se u poslednje vreme beleži veći broj roditelja koji traže vakcinaciju i veći broj zabrinutih roditelja koji iz nekog razloga nisu dali vakcinu.

- Roditelj uvek misle da neće doći do epidemije, da to se neće desiti baš njegovom detetu, a onda kada ćuju u okruženju da imamo neki slučaj deteta sa morbilima, da imamo teško stanje, e onda se tu pojavi briga i onda bi u zadnjem minutu da vakcinišu dete. Ali, svakako, i da bi se stvorio imunitet, mora da prođe određen period nakon vakcinacije da bi dete bilo otporno na morbile - ističe naša sagovornica.

Prema njenim rečioma, najugroženija su mala deca.

- To su ona deca koja još nisu u uzrastu da dobiju vakcinu, zatim, ona deca koja nisu kompletno vakcinisana, to su, znači, deca do sedme godine, koje su primila samo jednu dozu vakcine. Inače, morbili mogu da se jave u bilokom periodu života. Večina odraslih je dobila neku vakcinu, jednu ili dve ranije. Ima i onih koji su preležali male boginje - napomeniula je Čović Nestorović i podvukla:

Vakcinacija je najvažnija preventivna mera

