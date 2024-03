SVE VIŠE ZARAŽENIH: Broj obolelih od velikog kašlja u Crnoj Gori se povećava, registrovano čak 813 ljudi, a jedna osoba

Nema mirovanja kada je reč o broju obolelih od velikog kašlja u Crnoj Gori. Cifra samo raste i prema podacima Instituta za javno zdravlje, od novemra je ovo obolenje registrovano kod 813 osoba, a zabeležen je i jedan smrtni slučaj od posledica pertusisa.



Iz IJZCG su kazali da je kod 700 osoba bolest potvrđena laboratorijskim putem, dok je kod 113 obolevanja prijavljeno na osnovu razvoja karakterističnih simptoma bolesti nakon bliskog kontakta sa obolelim.

"Najveći udeo obolelih je u uzrastnoj grupi od 11 do 15 godina – 289, potom od 26 do 64 godine – 135, od 16 do 20 godina – 119, a u grupi od šest do deset godina – 116. Uuzrastnoj grupi od jedne do pet godina registrovano 95 obolelih, u grupi od preko 65 godina – 26, a ispod jedne godine 20", navode iz Instituta.

Važna vakcinacija na vreme

"Pravovremena vakcinacija je veoma važna i odlaganje vakcinacije bez utvrđenog i medicinski opravdanog razloga može biti veoma opasno, jer se time produžava period kada su deca osetljiva na infekcije određenim uzročnicima i može dovesti do ozbiljnih posledica. Posebno apelujemo na osetljive grupe, odnosno na članove njihovih porodica i sve osobe koje dolaze u kontakt sa njima, da budu veoma pažljivi i da, pored pravovremene vakcinacije dece, primenjuju opšte mere prevencije u cilju smanjenja rizika obolivanja od velikog kašlja i daljeg prenošenja bolesti", poručuju iz IJZCG.

Kako su kazali iz te zdravstvene ustanove, najveći broj slučajeva otkriven je u Podgorici – 577, od početka decembra zbog pertusisa je hospitalizovano 52 osobe, od kojih su trenutno dva pacijenta na bolničkom lečenju, aprijavljen i jedan smrni slučaj i to osobe starosti 80 godina.

"Među hospitalizovanim najveći udeo su činila deca ispod pet godina, 12 odojčadi, odnosno dece uzrasta ispod 12 meseci i 22 mališana uzrasta od jedne do pet godina", kazali su iz Instituta.

Kazali su i da, među hospitalizovanima, 49 osoba nije bilo vakcinisano ili je od poslednje doze vakcine prošlo pet ili više godina. Još jednom pozivaju roditelje da dovode decu na vakcinaciju u skladu sa kalendarom vakcinacije i da je bez medicinskih kontraindikacija ne odlažu.

