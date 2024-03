OPROSTIO SE OD MENE NA ISTOM MESTU GDE JE UBIJEN! Lečić za Pink opisao poslednji razgovor sa Đinđićem - bio je svestan da je SMRT BLIZU! DA SE NAJEŽIŠ!

Pre više od 20 godina na 12.marta 2003. godine u 12.30 časova izvršen je atentat na premijera Zorana Đinđića.

Glumac Branislav Lečić lično je poznavao Đinđića.

On se u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić prisetio prijateljstva i poslednjeg susreta sa Đinđićem.

- Uf, to je moj živiotni događaj, jedna od ličnosti koja je u mnogome inspirislaa i odredila moju sudbinu. Mi smo se pronašli, nije to bilo samo politički prijateljstvo. Mogao je sa mnom da bude opušten. Molio me da prihvatim ministarstvo mesto. Politika nije bila moja ambicija, već ta vizija koju smo imali i niko nije mogao da nasluti...čak i kada je ubijen, nisam mogao a verujem da je mrtav - rekao je Lečić.

Videli smo se nih 30 sati pre njegove smrti, u kabinetu u Vladi Srbije. Razgovarali smo o programu koji sam napravio...Kada sam došao, razgovarali smo dva i po sata. Doživeo sam neku atmosferu koju sam pripisao njegovom bolu od povrede noge, a posle sam shvatio da je bio svestan da je smrt blizu. To osećanje mi je bilo nespojivo sa njim. Imao je razgovore sa Solanom, Blerom i Šrederom. Fokus je bio na Kosovu

Lečić kaže da je to bio kamen u cipeli za Đinđića i želeo je da se to što pre reši.

- Kada je došao kraj našeg razgovora u kojem nismo sve rešili, ispratio sam ga do kola i tačno na mestu gde je posle ubijen, na moje pitanje kada se vidimo rekao mi je uz osmeh: Jednoga dana! Nisam razumeo emociju koju mi je posao, oprostio se na istom mestu gde je ubijen. To mi se vraćalo i u san - rekao je Lečić.

