Čedomir Jovanović položio cveće na mestu gde je ubijen Zoran Đinđić (VIDEO)

Lider Liberalno demokratske partije Čedomir Jovanović položio cveće na mestu na kom je izvršen atentat na nekadašnjeg predsednika Vlade Srbije Zorana Đinđića.

Jovanović je na mesto gde Đinđić ubijen došao u suzama.

Đinđić je ubijen na današnji dan, pre tačno 21. godinu, ispred zgrade Vlade.

Jovanović je ranije danas za Pink rekao da je ubistvom prvog demokratski izabranog premijera Srbija izgubila čoveka koji je bio simbol jedne ideje i da ovaj događaj nikada nije smeo da se desi.

- Javili su mi da leži na stepenicama one proklete Vlade. To nije smelo da se desi, to je užasna nepravda prema njemu i njegovoj porodici, kao i prema ovom društvu koje je u njemu izgubilo simbol jedne ideje koja je Srbiji potrebna, nego i čoveka koji je toj ideji davao život na tako specifičan način. I danas se smejemo njegovim metaforama, štampaju se i dalje njegove živopisne rečenice koje je Srbija čula tek nakon što ga je ta zver ubila. Dok je bio živ bio je u najvećoj meri neshvaćen, bez podrške koja mu je bila potrebna da bi te ideje dobile svoj puni smisao - rekao je Jovanović.

