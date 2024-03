Ko ubije bubamaru, platiće 15.000, a ko zgazi jelenka, čak ovoliko! Znate li za ovaj kazneni cenovnik?

Ko ubijU Srbiji je zbog ubijanja i zlostavljanja životinja osuđeno ukupno 299 ljudi.

Da li ste znali da je ubijanje bubamara, leptira, ježeva, skakavaca i mnogih drugih insekata i životinjica s kojima se gotovo svakodnevno susrećemo, kažnjivo zakonom i to pozamašnim novčanim sumama? Tako biste, na primer, za istrebljenje skakavaca morali da platite 9.000 dinara, za bubamare 15 hiljada, a za neke i po više desetina hiljada dinara.

Zakonska inicijativa za strože kazne za ubijanje životinja izazvala je veliku pažnju javnosti i aktivista za prava životinja širom naše zemlje.

Kazne su inače propisane po odštetnom cenovniku za utvrđivanje visine naknade štete prouzrokovane nedozvoljenom radnjom u odnosu na strogo zaštićene vrste. Ubijanje životinja strogo je zabranjeno, a za ovakav potez možete dobiti ne samo novčanu, već i zatvorsku kaznu.

Zabeleženo je da je u Srbiji zbog ubijanja životinja osuđeno ukupno 299 ljudi u periodu od 2006. do 2022. godine.

Ako napravimo paralelu sa kaznama za ubistvo čoveka, od 5 do 15 godina za "obično", a najmanje 10 godina ili doživotni zatvor za "teško" ubistvo, možemo videti da mere koje važe za ubistvo životinja i nisu tako bizarne. Mnogi osuđuju da su preduzete mere preoštre i da se ne mogu meriti životi ljudi i životinja, ali se isto tako slažu da počinilac pokazuje nasilje preba živom biću koje se treba kazniti.

U Krivičnom zakonu ubijanje i zlostavljanje životinja, prema članu 269, glasi "Ko kršeći propise ubije, povredi, muči ili na drugi način zlostavlja životinju, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine. Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do ubijanja, mučenja ili povređivanja većeg broja životinja, ili je delo učinjeno u odnosu na životinju koja pripada posebno zaštićenim životinjskim vrstama, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. Ko iz koristoljublja organizuje, finansira ili je domaćin borbe između životinja iste ili različite vrste ili ko organizuje ili učestvuje u klađenju na ovakvim borbama, kazniće se zatvorom od šest meseci do tri godine i novčanom kaznom."

Među najskupljima jeste mrki medved, a za ubijanje ove životinje možete platiti vrtoglavih 1.000.000 dinara, dok su crni orao, orao krstaš, beloglavi sup nešto jeftiniji 500.000 dinara.

Za ubijanje puževa i žaba kazna iznosi 1.200 dinara, dok je na iznenađenje mnogih bubamara čak 15.000 dinara.

Ukoliko zmijama onemogućite osnovne potrebe u vidu kretanja, aktivnosti ili bilo šta što joj je potrebno, za takvo krivično delo rečeno je da je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do dve godine. U zavisnosti od vrste i stepena njene zaštite, propisane kazne se kreću od 40.000 do 100.000 dinara.

"Sama procedura prijavljivanja izgleda jednostavno, po dobijenoj prijavi o ubijenoj životinji, Ministarstvo za ekologiju i zaštitu životne sredine, obaveštava policiju i tužilaštvo, a oni zajedno sa zaposlenima u Zavodu za zaštitu prirode Srbije, izlaze na teren. Na licu mesta se vodi zapisnik o kojoj zaštićenoj vrsti je reč, dok policija i tužilaštvo vode istragu o utvrđivanju počinioca. Republička inspekcija za zaštitu životne sredine utvrđuje uzrok smrti zaštićene vrste. Međutim, krivac uglavnom ne bude pronađen, a spor se završava krivičnom prijavom protiv NN lica", pojašnjavaju za Telegraf u Upravi za veterinu.

Prema pravilniku, novčane kazne za ubijanje životinja su sledeće:

Vidra i stepski tvor - 250.000 dinara

Divlja mačka - 200.000 dinara

Dabar - 120.000 dinara

Hrčak - 80.000 dinara

Patke i guske – 75.000 dinara

Lasice – 60.000 dinara

Slepi miš, različite vrste – od 45.000 do 55.000 dinara

Riđi šumski mrav – 40.000 dinara

Vrane i vrapci – 30.000 i 25.000 dinara

Jež – 28.000 dinara

Jelenak – 12.500 dinara

Leptir - 10.000 dinara

Skakavac - 9.000 dinara

Zrikavac – 8.200 dinara

