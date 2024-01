Ko je VERAN, a ko VARA NA SVE STRANE? Ako ste zaljubljeni u OVAJ ZNAK u velikom ste problemu

Ko je veran, a ko neveran, rekla je i astrologija svoju reč o ovoj temi. Napravljena je tako rang lista horoskopskih znakova, a kriterijum je bio sledeći: ko najmnje može da odoli preljubi, a kome je neverstvo najmanje u krvi. Znaci su na listi poređeni od najmanje do najviše vernih.

Rang lista horoskopskih znakova:

Strelac

Ume da bude previše kapriciozan i da teži slobodi, pa mu je teško da se 100 odsto obaveže u nekoj vezi. Vole nova iskustva, i često ne mogu da odole iskušenju, privlači ih nepoznato, i to važi za sva polja života pa i za ljubav.

Vodolija

Neće baš svi pripadnici ovog znaka pasti u iskušenje, ali da im je teško da se ne upuste u novu ljubavnu vezu, teško je. Poput Strelčeva stalno traže nove izazove i avanturu.

Ribe

Ribe su sjajni ljubavnici, ali često u svojim imaginarnim svetovima, stalno u potrazi za nekim idealom, za svojim snovima. Vole da budu zaljubljene, ali ne i "zarobljene" u nekoj vezi.

Jarac

Manje je lojalan od većine znakove, ali nije i skroz nepouzdan. Iako vole da preuzmu glavnu ulogu u odnosima, mogu čak i da privuku one koji im ne uzvraćaju osećanja. Ironično, mogu i sami da budu prevareni u vezi. Ako ne budu pažljivi, trudiće se više od druge strane, umesto da se posvete onima koji to zaslužuju.

Devica

One će biti uz vas ako im se sviđate, ali nakon što taj interes popusti, krenuće dalje. Devicama nije teško da "preseku" odnos koji ih više ne čini srećnim. Nikada ne igraju tajne igre i ne ostavljau partnera bez objašnjenja.

Ovan

Zalažu se za one koje vole i previše su principijelni da bi igrali dvostruku igru. Međutim, ako Ovan pronađe nešto što ga zaintrigira, pratiće svoje srce je rje to za njega najlogičnija odluka.

Blizanci

Veoam suo lojalni partneri. Ono što im mnogi često ne priznaju jeste činjenica da su zapravo neverovatni u ljubavnim odnosima. Snažno su zaljubljeni u bilo koga ko ih inspiriše, a uz svog partnera će biti i u dobru i u zlu.

Vaga

Predane su svojim partnerima. Ponekad im probleme stvara kombinacija njihove neodlučnosti, taštine i ljubavi prema ljubavi. Kada se to izmeša u određenim okolnostima, može da bude kobno za njihove odnose. Sve najviše zavisi od toga da li su sa pravom osobom ili ne.

Bik

Oni su poznati po tome što su sjajni partneri. Iako ponekad mogu da budu razdražljivi i površni, jednom kad vas zavole, to će biti zauvek.

Lav

Lav će braniti svoje partnere i prijatelje kao sebe samog. Biće na vašoj strani bez obzira na "protivnika" i žestoko će se suprotstaviti svima koji vam žele da vam urade nešto loše.

Rak

Rakovi su isključivi, naročito u vezama. Nakon što pronađu osobu sa kojom žele da budu, posvetiće joj život. Lako im je da se obavežu.

Škorpija

Nisu uvek najbolji u emotivnim odnosima jer njihova ljubomora često sve upropasti, ali ako se pitate koja osoba bi vam bila najodanija do smrti, to je apsolutno Škorpija. Bilo da vas vole ili da prema vama imaju negativna osećanja, oni će u osnovi biti dosledni tome. Braniće vas i biti uz vas bez obzira na sve, ali će to isto očekivati ​​i od vas.

