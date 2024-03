Vučić sedi na stabilnom političkom dvosedu! Bokan za Pink o srpskoj spoljnoj politici - postoje 2 ključne stvari (VIDEO)

Dragoslav Bokan, reditelj je istakao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić zauzima vojno-neutralni i političko nesvrestani stav što mu omogućava da može da bude majstor "real politike".

- Poput partijskih, imate i geopolitičke vojnike koji na pritisak dugmeta dižu i spuštaju ruke. U tom slučaju nema promišljanja. Vučić nam je pokazao da Srbija ima pravo da govori istinu i mogu se razmatrati varjanta jedan i dva - istakao je Bokan za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić.

Kako je dodao, Vučić sedi na "stabilnom političkom dvosedu".

Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u dnevnom listu "Politika" kaže da se trenutak odluke o sukobu u Ukrajini približava.

- Za najgori scenario teško da bilo ko može biti spreman, ali možemo da učinimo sve što je do nas da što lakše prođemo kroz posledice. Da ne bi došlo do velikog sukoba, mora za početak da se promeni retorika na obe strane, a ja to ne vidim - naveo je Bilbija.

