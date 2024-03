Vučić početak radova na Tiršovoj 2 najavio za april

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će radovi na Tiršovoj 2 početi u aprilu i da će oni biti završeni u najkraćem mogućem roku.

On je za TV Prva rekao da će nam to dati dodatnu energiju i istovremeno poručio onima koji su prebacivali što radovi na Tiršovoj 2 nisu počeli, da se stide, jer to rade, a da sami ništa nisu uradili.

Vučić je najavio i otvaranje radova na obilaznici oko Niša sledeće nedelje i istakao da ćemo imati izuzetno dobru prugu do Dimitrovgrada.

"Zatim ide izgradnja pruge Beograd - Niš. Prugu Beograd - Subotica završavamo do kraja septembra i stizaćemo za sat i 10 minuta od centra Beograda do centra Subotice. Sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom sam razgovarao da i oni ubrzaju radove da idemo do Budimpešte za dva sata i 40 minuta. Molim ljude da se skoncentrišu jer pred nama nisu laki dani", rekao je on.

Vučić je pozvao ljude i da u nedelju dođu u Prokuplje, gde će biti održana centralna manifestacija obeležavanja 25 godina od NATO agresije na SRJ.

"Prethodno ću posetiti porodicu najmlađeg stradalog deteta Bojane Trošović koja je imala svega nekoliko meseci. Njena sestra će govoriti. Posetiću i fabriku, biće skupova u Nišu. To će podići emociju. Moramo uz to što poslednjih 10 godina obeležavamo, jer pre nismo smeli, da imamo i racionalni poged u budućnost i gledamo kako će deca da nam žive", rekao je on.

Vučić je pročitao i pismo šefa misije MMF-a u Srbiji koji je pohvalio srpsku ekonomiju kao otpornu i poručio da je za Srbiju izazov da tako nastavi, jer ima održiv rast i visoka javna ulaganja.

"Samo da prođemo još godinu dve i znaću da je Srbija uspešna zemlja. Ovo sa MMF-om znači da imamo sve dobre pokazatelje. Najveće rezerve i rezerve zlata imamo. Čim zlato i bakar rastu znači da nam predstoji rat. Odnosno znači ili smo u velikom ratu ili se približava. Tako berze kažu", rekao je on.

