TROŠKOVIMA NIKAD KRAJA: Naknada u turističkim apartmanima podelila javnost

Skriveni troškovi su najveći strah svih nas prilikom planiranja i odlaska na letovanje. Osim smeštaja, samog puta i hrane, kako kažu korisnici društvenih mreža tu je još jedan trošak. Da li je opravdan ili ne, procenite sami.

Reč je o naknadi za čišćenje. Iako je reč o praksi koja se već par godina primenjuje u popularnim srpskim letovalištima, neki su ikap ostali iznenađeni.

Iskustvo govori da je ta naknada prethodnih godina, posebno na AirBnb, bila 10, maksimalno 15 evra. Vlasnik smeštaja ga traži da bi apartman posle vas bio sređen kao i kad ste ušli u njega i spreman za nove goste.

Sada jedan slučaj konkretno iz Rovinja, kako navodi korisnica društvene mreže X, pokazuje da to može da ode i na 35 evra. U Crnoj Gori te cene idu od 10, pa do čak preko 50 evra, pišu mediji.

Iako ovaj trošak u mnogim apartmanima ne postoji, trebate biti spremni da vam vlasnik smeštaja traži novac za čišćenje.

Gledam apartmane na moru, pošaljem poruku, odgovori gospođa i doda na kraju, još 35 e završno čišćenje.Nije da me nije iznenadilo.Pitam otkud to, kaže to već par godina praktikuju.