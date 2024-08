Dečak (5) rekao roditeljima da neko živi na tavanu kuće: Kad se otac popeo gore, zaledio se od prizora

Mnogi korisnici društvenih mreža su šaljivo komentarisali bizarnu priču.

Objava jednog oca na Twitteru postala je viralna u kratkom roku, a govori o jezivom otkriću koje za sada nema objašnjenje.

Sve je počelo kada su ukućani primetili da su vrata tavana otvorena, što je bilo čudno jer su izbegavali taj prostor.

“Ne koristimo tavan, pa smo se zbunili. Još gore je bilo kada je moj 5-godišnji sin pogledao u mračni otvor i rekao da ‘tamo živi čovek’”, objasnio je otac.

Izjava deteta naterala je čoveka da se popne na tavan, gde je primetio otisak nečije šake!

On je objavio fotografiju iz garaže – gde se nalaze vrata, a više hiljada tviteraša je reagovalo na različite načine, prenosi Daily Star.

So, this morning I went into the garage and noticed the attic was wide open. We don’t use it and it’s a heavy panel, so I was freaked out already but trying to play it cool for my kid.



But tell me why my 5yo stared straight into the darkness and said “a man lives there.”