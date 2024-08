Dečak rekao ocu da im neko živi na tavanu: Kada se popeo, doživeo je šok (foto)

Mnogi od nas su se kao deca plašili tavana, verujući da se tu krije nešto nepoznato i strašno. Ovaj strah je često bio podstaknut pričama starijih ili strašnim scenama iz filmova. Ali ono što je jedan dečak doživeo moglo bi opravdati te dečije strahove.

Otac je na društvenoj mreži „X“ (bivši Tviter) podelio zastrašujuće iskustvo svoje porodice nakon što su otkrili čudan trag na svom tavanu. Priča je ubrzo postala viralna, što je izazvalo brojne spekulacije i teorije među korisnicima.

Sve je počelo kada su članovi porodice primetili da su vrata tavana otvorena, što im je bilo čudno s obzirom da retko koriste tu prostoriju. Situacija je postala još bizarnija kada je petogodišnji sin porodice, nakon što je pogledao u mračni otvor na tavanu, rekao: „Tamo živi čovek.

„Gledam u tavan i ne osećam se dobro“

Nakon što je čuo ove reči, otac je odlučio da istraži šta se zapravo dešava na tavanu. Ono što je tamo zatekao ga je šokiralo – na tavanu je bio svež otisak nečije ruke. Uznemiren otkrićem, odmah je postavio kamere da prati šta se dalje dešava.

So, this morning I went into the garage and noticed the attic was wide open. We don’t use it and it’s a heavy panel, so I was freaked out already but trying to play it cool for my kid.



But tell me why my 5yo stared straight into the darkness and said “a man lives there.”