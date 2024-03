Dijana Stevanović otišla je u Libiju kod majke koja je tamo bila zaposlena kao medicinski radik. Godinu dana kasnije odlučila je da ostane. Prvo je radila u struci, kao frizerka, a nakon godinu dana postala je deo zaposlenih porodice Gadafi.

Ubrzo je dobila brojna ovlašćenje i privilegije.

- Libija je tada imala sklopljen dogovor sa našom zemljom o međunarodnoj saradnji za zrastveni radnike. Odlučila sam da odem za mamu, imala sam 21 godinu. Moja mama je u tom momentu radila na tromeđi Libije. To je na granici sa Tunisom, Ažirom i Libijom. To je bila jedna velika bolnica gde je bilo 80 odsto Jugoslovena. U putu za Libiju upoznala ženu koja je radila takođe kao medicinski radnik, ali za nafnu kliniku Tripolija i ostale smo u kontaktu. Pozvala me u goste nakon par meseci i tad sam ja upoznala jednu Bosanku udatu za Libijica i dogovorile smo se da otvorimo frizerski salon - prisetila se Dijana u ispovesti za Jutro sa dušom.

Na pitanje voditeljke Jovane Jeremić kako je došla u kontakt sa porodicom Gadafi, Dijana kaže da je to bilo posle nekoliko meseci rada frizerskog saloma.

- Pojavljuje se žena za koju nisam znala da je zaposlenik rezidencije. Bila je na frizuri, provela u salonu između tri i četiri sata. Mi smo se ispričale, bila je Ukrajinka. Pitala sam je gde radi, ona je rekla u firmi pri ambasadi Ukrajine. Nakon nekoliko dana se vratila i zamolila me da uradim neku VIP gospođu, privatno. Naravno, to sam ja odbila, nisam bila spremna da radim po kućama. Nisu mi rekli ko je u pitanju, pa im nije bilo jasno zašto bi neko odbio prvu damu države - kaže Dijana i dodala:

Pristala sam kada sam saznala ko je u pitanju. To je bila druga žena Gadafijeva, sa kojom ima šest sinova i dve ćerke, a jedna je usvoje. On, iza sebe, ima još jedan brak i sina Mohameda. Predložila mi je da nastavimo saradnju, bila je iznenađena mojim poznavanjem arapskog jezika.

- Posle nekoliko meseci ja sam već dobila i neka druga oblašćenja. Dobila sam propusnicu da samostalno autom dolazim u rezidenciju. Dobila sam neke zadatke da se bavim nekom kozmetikom, da vodim računa o deklaracijama... Nakon toga me je pitala i da li šišam mušakarce. Mislila sam da je u pitanju sin ili unuk. Tako sam i upoznala Gadafija. To je neverovatno euforično stanje. Frizerski salon se nalazio u rezidencijalnom delu objekta, pri kući, blizu kuće. Na vratima je bio zatamljeni paravan, koji su oni otvarali i zatvarali po potrebi. Ja nisam mogla da vidim ko dolazi. U jednom momentu ulazi Crnkinja, koja je, možda, nekih 180 centimetara visoka, sa nekih 130 kilograma. Onako baš jaka i za njom ulazi Muamer Gadafi. Neverovatan osećaj. Taj čovek je zračio neverovatnom harizmom - kaže Dijana.

Jako je bio pristupačan, jako je bio kulturan. Pozdravio me na srpskom jaziku. To me je baš iznenadilo i seo je na stolicu da počnemo sa radom. Rekao mi je da ću ga ošišati onako kako on kaže. Ruke su mi se tresle i nisam mogla da radim i plašila sam se. Zamolila sam ga da sednem da se smirim jer mi drhte ruke. On mi je rekao da ga niko nikada nije pitao tako otvoreno da sedne. Rekla sam mu da je bolje da pitam da sednem nego da završim u zatvoru - jer mi se ruke tresu, a držim makaze. Pn je počeo da se smeje.

- On je sa mnom tada razgovarao neki par minuta. Verovatno se oduševio mojom smelošču. I odreagovala sam, smatram, vrlo pametno. Ne znam kako bi on odreagovao, jer ja u tom momentu zaista nisam bila sposobna da radim. Upoznati tako velikog lidera, pukovnika u zemlji koja je mojoj majci pružila mogućnost za zaradu i za život... Verovatno, je sve to uticalo na mene. Bila sam počastvovana što se nalazim u prostoriji od 10 kvadrata sa takvim čovekom. Bila sam u euforiji i nisam bila sposobna da radim - dodala je Dijana.

Kako je dodala njoj je žena iz Gadafijevog obezbeđenja nakon toga donela poklon - prsten, veliki i kovertu sa novcem.

Svaka žena koja je bila u njegovom obezbeđenju nosila je isti sat - sa Gadafijevim likom.

- To je imala svaka od nas. To mi je jedina uspomena koja mi je ostala - ispričala je Dijana i napomenula da nema nema fakultet i da je po struci frizer, a ključnu ulogu je igralo Gadafijevo poverenje.

Posle dve godine je dobila ponudu za rad u obezbeđenju.

- Verovatno su neke moje reakcije u nekim momentima njemu značajne, a meni nesvesne. Gadafi je imao teoriju da žene imaju razvijeniju intuiciju i to ih je stavljalo ispred muškog obezbeđenja. Agilnije su. Spremnije, iskrenije. Nije nužno bilo da njegovo obezbeđenje bude uniformisano, potpunom opremom. Mi smo bile zid prilaza njemu. Čuvale smo njega lično, nas je štitilo mužko obezbeđenje. Tu je postojala i vojska koja je štitila to isto obezbeđenje - objasnila je Dijana.

Lično ju je, kako kaže, povao da se priključi obezbeđenju.

- Rekao mi da odmah moram da odlučim, nije mi dao vremena za razmišljanje. Mi smo prošli određene obuke. Ali ono što je bitno je da se na kraju zaista ispostavilo - ni jedan ženski član obezbeđenja ga nije izdao - dodla je Dijana.

