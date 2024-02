SKANDALČINA! Šmizla optužila Anu da je zlostavljala Zvezdanovu majku, pa OBELODANILA ŠOK RAZGOVOR s Ćurčićevom! Pljuštale uvrede i pretnje!

Jovana Novakov Šmizla, bivša drugarica Ane Ćurčić, odlučila je da nakon godinu dana konačno otkrije mračne tajne nekadašnje rijaliti učesnice.

Kako Šmizla kaže, prijateljstvo sa Anom je puklo onog momenta kada je odlučila da u rijalitiju "Zadruga" optuži bivšeg nevenčanog supruga Zvezdana Slavnića za nasilje. Jovana nije želela da učestvuje u tome, pa joj je javno okrenula leđa, ali se njihova svađa nije na tome završila.

- Ana je napravila haos zbog toga što sam imala intervju. Zvala je kolegu nekoliko puta i poručila mi po njemu da joj vratim neke stvari. Ne sećam se koje stvari, da li je ostalo nešto kod mene, ali nema veze. Ja sam joj rekla da može da ih dobije nazad, ali tek kada mi vrati pare koje mi duguje. Pozvala me je, a kad sam joj se javila, tada je krenula da se dere i vređa - rekla je Jovana, a zatim objasnila o kakvim parama se radi:

- To je već procurilo, radi se o bitkoinima. Ana je imala tu neku kombinaciju, upala sam u tu priču, počelo je "kopanje". Krenuo je problem sa isplatama. Recimo, ja sam imala isplatu 500 evra, ja sam dobijala 400. Imam 300, dobijem 250. I to se sve tako skraćivalo. U pitanju je nekoliko hiljada evra kada se sve skupi.

Novakov je rekla da joj je Ana pretila, a kao dokaz je priložila snimak njihovog razgovora, koji možete pročitati u nastavku teksta.

- Je*em li ti mamicu mrtvu onu, je l' si čula lažovčino jedna?! Je*em li ti mamu mrtvu još jednom da si nešto progovorila! - rekla je Ana na ivici suza, a Šmizla joj je odgovorila:

- Jao, nemoj da mi plačeš Ćurčić Ana, molim te. Kako kada si mi je*ala mamu "narkomansku" nisi plakala. Žrtvo nasilja - rekla je ona, a Ćurčićeva je nastavila:

- Ti si bre idiot! Kaži, 'ajde! Svi te slušamo.

Šmizla ju je pitala da li je lagala ljude za bitkoine.

- Slušaj bre. Dinar ti je svaki vraćen, ti i Džoni ste mi hiljadu i po evra uzeli! Spakuj mi sve moje stvari koja si spremila za mrtvu "Zadrugu", a nisi ušla znaš zbog čega - odbrusila joj je Ana.

Jovana joj je odgovorila:

- Ljubavi, ja samo novinarima i voditeljima dajem intervjue, a ne d*oljama. Ti i ja možemo jedan na jedan da se vidimo. Slušaj d*oljo, ja nisam smela da pričam o tebi u ovom intervjuu zato što si voditeljka. Je*em li ti ja mamu - rekla je Šmizla, a na pitanje da li sme da dođe, odgovorila je:

- Smem, evo sada ću da dođem. Ali da ja tebi postavljam pitanja. Može? Znaš ko je prvi pozvan da bude voditelj tu? Hoćeš da ti pokažem poruke od Mema?

Ani se Jovanin dogovor očigledno nije dopao, pa joj je poručila:

- Sevaj! Svi smo se slatko nasmejali. Slušaj, ako hoćeš, imaš poziv od mene da dođeš da te ja intervjuišem - rekla je Ana i spustila joj slušalicu.

Šmizla je u nastavku intervjua za Informer rekla da će reći da sve što zna o njoj.

- Spremna sam sve da iznesem o njoj sa obzirom na to da mi je opsovala mrtvu majku, a zna da je bolesna. Rekla je da će me zabraniti na svim televizijama, pa evo, pre nego što me zabrane, ja ću reći šta znam - kazala je Jovana i nastavila:

- Prvo ću reći da se najviše kajem što nisam poslušala njenu ćerku koja mi je rekla da ja ne znam ko je njena mama. Kada je Ana ulazila u rijaliti plakala je i molila ju je da ne ulazi u rijaliti, jer će da se izblamira. Iva je mene poštovala i ja sam bila ta koja joj je rekla da njena mama neće da se izblamira i da će da se drži. Ona mi je rekla: "Jovana, veruj mi, ti ne znaš ko je moja mama. Ja je znam, mene je rodila". Tako da, bila je u fazonu "Skloni se dok možeš, beži dok te noge nose" - otkrila je ona i iznela još šokantnih tvrdnji:

- Kada je ispala frka sa njenom ćerkom, kada su se bukvalno potukle, ja sam ih razdvajala, kao i moj bivši suprug. To su bile pogrdne reči kao kad se posvađaš sa ne znam... Od "d*oljo", pa nadalje. Mala je onda zvala tatu, a Ana je počela da urla: "Dođi odmah po nju, vodi je, ubiću je, mrš iz moje kuće" i čovek je bio u fazonu: "Ana, muka mi je više od tvojih histerija, svima si nam preko glave, od*ebi od mene, nemoj više da si me zvala". Tako da su oni svi zgroženi zbog tog njenog histeričnog ponašanja u tim godinama. Zgroženi su i ponašanjem prema deci. Ona je rekla da će ući ako deca "aminuju". Deca nisu "aminovala", čak su i plakala, molila je, preklinjala je, mala je rekla da će da je se odrekne... Nju nije to zanimalo. Peglala je svoju priču, ušla je unutra, rekla da izlazi za dve nedelje, a kako će deci da se objasni da ona ne izlazi za dve nedelje, nju to nije zanimalo.

Jovana je otkrila da ju je Zvezdanova mama zvala i da joj se požalila da ju je psihički zlostavljala.

- Imam i taj snimak na kojem me je zvala Slavka, molila me je da dođem, bila je vidno loše, žena nije mogla da priča. Otišla sam sutradan ispred zgrade, Ana mi je otela telefon i pitala me je zašto me je Slavka zvala. Nisam htela da kažem šta mi je sve žena pričala. Rekla sam da me je zvala zato što joj je loše, a Ana nije bila kući. Rekla mi je: "Jovana, ona nije svesna ničega, ona ne zna šta priča, šta radi". Slavka je tada pričala svesno sa mnom, ali se vidi da je bila pod sedativima. Kad sam došla videla sam ženu preplašenu - rekla je ona i nastavila:

- Jedna naša prijateljica je bila sa njom na vezi, kada se Ana izdrala na Slavku. Ona se prema njoj ponašala jako loše, bukvalno ju je psihički zlostavljala. Sutradan ju je smestila u dom - otkrila je Jovana i dodala:

- Slavka mi je rekla: "Bila sam jako loše dok sam bila pod njenom terapijom". Ana joj je birala terapiju, pošto je ona i doktorka i sve ostalo. Ona je sama birala terapije, davala joj je sedative od kojih je ženi bilo jako loše.

Šmizla je pokazala i video-snimak njenog i Aninog razgovora u kojem ju je Ćurčićeva vrlo zabrinuta pitala zašto je Zvezdanova majka zvala baš nju.

- Jovana, zašto te je zvala Slavka? - pitala ju je Ana.

- Ovo nije tvoj broj telefona, s tobom ne komuniciram - odgovorila je Jovana.- To je nebitno, žena je loše. Zašto te je zvala? - nastavila je Ćurčićeva.- Ne znam zašto me je zvala - rekla je Šmizla.

Ana se zatim obratila Slavici koja je sedela pored nje.

- Seti se Slavice. Šta ti je rekla na telefon kada te je pozvala? Šta joj se desilo? Pošto smo danas bile kod doktora, pa me zanima šta je bilo - govorila je Ćurčićeva.

- Gde ste bile kod doktora? Kod kog doktora? - pitala je Jovana.

- Bile smo u bolnici "Dragiša Mišović" pošto moram da je hospitalizujem - odgovorila je Ana.

- Zvala me je da mi kaže da joj nije dobro. A gde si ti? - pitala je Jovana.

- Evo sam, sad sam ušla u kuću. Šta ti je rekla? - insistirala je Ana.

- Da joj nije dobro. A što mi ne daš da se vidim sa njom? - zanimalo je Šmizlu.

- Neuračunljiva je. Pitam te samo šta ste pričale, pošto je počela da pije taj neki litijum - objašnjavala je Ćurčićeva.

- Ništa, samo mi je žena rekla da joj nije dobro - tvrdila je Jovana.

- Slavka, što hoćeš da se vidiš sa Jovanom? Što hoćeš da se vidiš sa Jovanom, šta se desilo? Šta ti znači da vidiš Jovanu i otkud ti ona u glavi? - pitala je Ana Zvezdanovu majku.

- Ženi samo nije dobro - pokušala je Šmizla da objasni, ali je Ana i dalje zvučala zabrinuto.

- Znam Jovana, ali tebe je zvala. Ima razlog što se tebe setila u glavi. Slavka je tada jedva progovorila.

- Ok otpratila te je u dom. Dobro i? Slavka, na telefonu je Jovana, sluša te. Hoće da te vidi Jovana.

Što plačeš Slavka? - govorila je Ana.

- Ama šta se dešava sa Slavkom? - pitala je Jovana.

- Ništa se ne dešava - rekla je Ana kroz plač.

- Je l' si je napušila nešto? - pitala ju je Jovana.- Ne bre, ma kakvi sam je napušila - završila je Ana.Šmizla je tu prekinula video i objasnila.

- Ana nije dozvolila da se vidimo. Ne znam čega se uplašila toliko. Plašila se da će mi reći nešto što ne treba da mi kaže, ali mi je Slavka na kraju ipak rekla to što je htela dok smo se ljubile i grlile. Pošto ja obožavam nju da gnjavim i ona mene, šapnula mi je nešto i ja sam njoj šapnula nešto. Postavila sam joj samo jedno pitanje, ona mi je samo jednim pogledom sve rekla. Prošaputale smo dve-tri, pošto Ana nije dozvolila jednu sekundu da provedemo same.

Autor: Pink.rs