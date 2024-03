Društvenim mrežama ovih dana šeruje se potresno video-obraćanje dvadesetogodišnjeg Đorđa Milojevića, kojem su neophodna velika novčana sredstva za lečenje.

- Ja sam Đorđe Milojević, imam 20 godina. Volim da igram basket i da šetam. Takođe, da bih se bavio sportom i da bih nastavio da radim normalne stvari kao i vi, potrebna mi je vaša pomoć. Bolujem od tumora ilijačne kosti i metastaze na plućima i možete mi pomoći na dinarski ili devizni račun. Za operaciju mi je potrebno 100.000 evra, a ostalo mi je maksimalno dva meseca - priča Đorđe u snimku koji je potresao domaću javnost.

Đorđu možete pomoći slanjem SMS-a s tekstom 1641 na 3030, ali i uplatom na dinarski, devizni račun, kao i IBAN, SWIFT/BIC - u nastavku pogledajte kako:

Inače, njegovi prijatelji, komšije i sugrađani udružili su se ne bi li pomogli u prikupljanju neophodnih sredstava za njegovo izlečenje. Pre dva dana je na Košutnjaku održan humanitarni skup za Đorđa, a prvobitna lokacija je čak morala biti promenjena zbog velikog odziva.

U januaru 2023. godine Đorđe je počeo da oseća bol u predelu desne ilijačne kosti nakon čega je otpočeto lečenje usled sumnje na Išijalgiju. Uprkos terapijama bol nije prestajao zbog čega je odrađen MR pregled kičme, a zatim je učinjeno operativno lečenje kao i biopsija gde je dobijenim ph nalazom ustanovljeno prisustvo malignog sarkoma ilijačne kosti ( C41.4 Neoplasma malignum ossis pelvis, sacri et coccygis). Konzilijarnom odlukom je rešeno da se lečenje započne primenom neoadjuventne HT po MAP protokolu. Đorđe je do sada prošao kroz četiri ciklusa hemoterapija koje nisu dovele do poboljšanja njegovog zdravstvenog stanja jer su uočene metastaze na plućima.

Dalji plan lečenja je nastavak agresivnih terapija na onkološkoj klinici u inostranstvu gde je u planu i operativno lečenje.Đorđe nema vremena za čekanje i neophodno je da u najkraćem roku prikupi iznos potreban za nastavak lečenja, a to može uspeti samo zahvaljujući ljudima dobre volje koji će mu pomoći u vidu donacija.Sredstva su potrebna za odlazak na operativno lečenje u inostranstvo, specijalističke preglede i konsultacije, laboratorijske analize, lekove i suplemente, rehabilitacije, ortopedska pomagala, usluge prevoda medicinske dokumentacije, kao i za putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Autor: pink.rs