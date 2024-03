Vujović: Očuvanje šuma je naš generacijski zadatak za budućnost

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović zasadila je danas, zajedno sa dekanom Brankom Stajićem i studentima Šumarskog fakulteta u Beogradu, simbolično, na Međunarodni dan šuma, sadnice čempresa u parku ove visokoškolske ustanove.

Vujović je istakla da Ministarstvo koje vodi ima veoma uspešnu saradnju sa Šumarskim fakultetom, u zajedničkom cilju da se šume u Srbiji prošire, unaprede i sačuvaju.

Ministarstvo koje vodim iz godine u godinu daje svoj doprinos kroz sufinansiranje projekata pošumljavanja i ozelenjavanja širom Srbije. Od 2018. do 2023. godine dodelili smo više od 400 miliona dinara za pošumljavanje preko 1.000 hektara. U protekle tri godine, samo putem naših javnih konkursa, Srbija je bogatija za 250.000 novih sadnica. Kroz javni konkurs u tekućoj godini, obezbedili smo 200 miliona dinara, što je dvostruko više u odnosu na 2023. godinu“, izjavila je Vujović.

Prema njenim rečima, Ministarstvo neprekidno radi i na unapređenju i očuvanju zaštićenih područja kojih u Srbiji ima 473, a prostiru se na 8,65% teritorije.

- Sa planiranim proširenjem područja pod zaštitom za ovu godinu na 9,21% ukupne teritorije i uz površinu koju obuhvata ekološka mreža, očekujem da do kraja godine pod zaštitom bude oko 30% od ukupne površine naše zemlje. Time će Srbija znatno pre roka ispuniti cilj Konvencije o biodiverzitetu da se pod zaštitu stavi 30 odsto kopnenih i vodenih ekosistema do 2030. godine. Važno je istaći i da iz godine u godinu uvećavamo iznos sredstava za održavanje i unapređenje naših bisera prirode. U 2020. je u te svrhe bilo opredeljeno 229 miliona dinara, dok je za 2024. godinu obezbeđen najveći iznos do sada od 500 miliona dinara - naglasila je Vujović.

Ministarka je navela i da je, prema podacima iz Druge nacionalne inventure šuma, šumovitost Srbije sa 29,1% iz 2006. godine porasla na trenutnih 39,01% teritorije, što znači da se Srbija približila evropskom proseku od 41%. Vujović je navela da su zelene oaze, posebno u urbanim sredinama, podložne brojnim pritiscima uključujući i klimatske promene, zbog čega je više nego ikada, neophodna saradnja svih relevantnih institucija u njihovom očuvanju.

- Zaštita i očuvanje šuma je naš generacijski zadatak za budućnost i na tome ćemo, sa našim partnerima, predano raditi i u narednom periodu - poručila je Vujović.