OSMACI POLAŽU PROBNI ZAVRŠNI ISPIT: Prvo je na redu test iz matematike

Učenici osmog razreda osnovnih škola u Srbiji danas i sutra polažu probni završni ispit kako bi proverili svoje znanje i upoznali se sa procedurama polaganja završnog ispita.

Učenici danas od 12 do 14 časova polažu test iz matematike, dok će u subotu od 9 do 11 časova polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a izabrani predmet od 11.30 do 13.30 časova.

Prema Kalendaru aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2023/2024 i upisa učenika u srednju školu za školsku 2024/2025, predviđeno je da analiza probnog završnog ispita bude od 25. do 29. marta.

Do 5. aprila će biti sumiranje rezultata probnog završnog ispita u školi i provera tačnosti izjašnjenja učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu i to na zvaničnom sajtu Moja srednja škola i neposredno u školi.

Prema podacima portala Moja srednja škola, za završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2023/24 evidentirana je 64.871 prijava po redovnom programu i 1.912 prijava po posebnom programu obrazovanja odraslih.

Najveći broj učenika se, kada je reč o trećem testu, odnosno predmetu po izboru, ove godine opredeljivao za geografiju - 40,14 odsto (26.041 učenika), zatim za biologiju - 35,92 odsto (23.304 učenika), dok se značajno manje učenika prijavilo za ostala tri predmeta - za istoriju 9,96 odsto (6.458 učenika), za hemiju 7,57 odsto (4.910 učenika) i za fiziku - 6,41 odsto (4.158 učenika).

Predmet koji će se polagati na trećem ispitu, prema kalendaru aktivnosti, može se promeniti nakon završetka probnog završnog ispita od 8. do 11. aprila i to isključivo u matičnoj školi.

