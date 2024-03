Srbija i igre na sreću – ovo su pravi podaci o broju zavisnika u našoj zemlji!

Šta kažu brojke?

U domaćim medijma, brojne „studije“, „analize“ i „članci“ u kojima se tvrdi da je broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji u gotovo geometrijskog progresiji, preplavile su sve rubrike.

Kada bi se ovakve tvrdnje uzele za ozbiljno, u Srbiji bi bilo više zavisnika od igara na sreću od samog broja ljudi koji je ikada bio u kontaktu sa ovim vidom zabave!

Verovali ili ne, tačna brojka zavisnika od igara na sreću u Srbiji je nešto veća od 1.000. Sa ukupno 1.030 ljudi koji su prijavljeni na programe stručnog medicinskog vođenja i terapije protiv zavisnosti od igara na sreću, Srbija je značajno ispod evropskog proseka.

Naravno, i navedena brojka je nešto što se mora ozbiljno shvatiti i na čemu se mora proaktivno raditi u narednom periodu. Ipak, moramo podvući da je reč o cifri i preko 300 puta manjoj od često javnosti predstavljane, netačne brojke, kojom se čitavo društvo nastoji predstaviti bolesnim.

Reč struke i konkretnih brojki

Prema poslednjim podacima relevantnih zdravstvenih ustanova, godišnje se sa problemima zavisnosti od igara na sreću u našoj zemlji javi između 150 do 200 osoba. U Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj, ukupan broj lečenih ili trenutno na lečenju je kao što smo naveli 1.030, a što je znatno manje od evropskog proseka od oko 1.5% stanovništva (u slučaju Srbije procenat je tek 0.02%).

Svaki priređivač igara na sreću je zakonski obavezan da u svojim objektima istakne postere i flajere koji upozoravaju igrače na rizike zavisnosti.

Zašto je onda, uprkos svim ovim činjenicama, javnost neprekidno zasuta netačnim podacima? Pogrešna slika najčešće dolazi od nekompetentnih "stručnjaka", a ne od pravih istraživača i eksperata. Motivi su raznovrsni – od senzacionalizma, skrivene prodaje različitih „ekspertsko –konsultantskih usluga“ pa do čiste politike.

A evo šta dodatna istraživanja kažu na ovu temu.

Istraživanje o igrama na sreću i maloletnicima – 0.6% ispitanika u riziku

U prethodnim mesecima, a posebno tokom cele 2023. godine, domaća javnost zasipana je navodima o broju zavisnika koji bi, kada bi bili pouzdani, značili da u Srbiji postoji više zavisnika od igara na sreću nego samih igrača.

Vođena verovatno ovim motivima, organizacija "Solidarnost za decu" takođe je sprovela svoje istraživanje na istu temu, i to na uzorku od 1.100 ispitanika koje je pokazalo da tek 0,6% maloletnika ima priliku da dođe u kontakt sa igrama na sreću. Istraživanje je sprovedeno je u novembru 2023, sa uzorkom ispitanika na teritoriji cele Srbije. Tema je bila učestvovanje maloletnika (od 13 do 17 godina) u igrama na sreću. Prikupljanje podataka je vršeno intervjuisanjem dece i njihovih roditelja telefonskim putem, uz punu zaštitu identiteta ispitanika, s obzirom na to da je reč o najosetljivijem delu populacije.

Osim što rezultati pokazuju da je 0.6% maloletnika u Srbiji imalo priliku da učestvuje u igrama na sreću, niti jedan ispitanik nije izjavio da je mogao lično da se kladi u objektima kompanija koje se bave priređivanjem igara na sreću.

Ovaj podatak je posebno ohrabrujući jer pokazuje da priređivači igara na sreću poštuju odredbe člana 6 i 10. Zakona o igrama na sreću, koje to najstrože zabranjuju i sankcionišu.

A kakva je situacija sa online klađenjem? Imajući u vidu činjenicu da zakonom propisani i uspostavljeni sistem registracije i verifikacije igrača na onlajn igrama na sreću i teoretski i praktično onemogućavaju maloletnicima da se uključe u ovaj vid igara na sreću, možemo sa sigurnošću potvrditi da su zakonska regulativa i odgovornost legalnih priređivača na vrlo visokom nivou.

UPIS - 15 godina najviših standarda prevencije i zaštite maloletnika

Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) i njegove članice već više od 15 godina aktivno rade na prevenciji zavisnosti i zaštiti maloletnika. UPIS-ov projekat prevencije "Moguće je prekinuti" ne samo da je primer najbolje prakse u ovoj oblasti, već je postao i zakonska obaveza za sve priređivače, što je doprinelo podizanju svesti o rizicima od bolesti zavisnosti od igara na sreću. Dodajmo tome i višedecenijsku praksu kompanija članica o nultoj toleranciji za ikakav kontakt i ulaz maloltenih lica u objekte u kojima se priređuju igre na sreću, kao i informativno – edukativni materijali koji se u istim nalaze.

Projekat „I jedan je mnogo" – Još viši nivo prevencije i zaštite maloletnika počinje u 2024.

UPIS i Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti uskoro pokreću unapređeni projekat prevencije pod nazivom "I jedan je mnogo". Planiraju se predavanja u školama širom Srbije i emitovanje spotova usmerenih na odvraćanje mladih od igara na sreću i usmeravanje ka sportskim aktivnostima, kroz seriju predavanja i informativnih video klipova prilagođenih deci i mladima. Imajući u vidu pozitivne rezultate dugogodišnje saradnje sa Specijalnom bolnicom, novi projekat biće još uspešniji u suzbijanju bolesti zavisnosti u njenom samom nastajanju.



