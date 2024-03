SVE OČI SU UPRTE U NJIH! Evo ko su roditelji Danke Ilić, bliski ljudi otkrili ŠTA ZNAJU o njima - VEĆ DANIMA SU U POLICIJI

Roditelji dvogodišnje devojčice Danke Ilić čiji je nestanak prijavljen u utorak 27. marta, Miloš i Ivana Ilić, danima se nalaze na saslušanju kako bi istražitelji dobili uvid u ono što se izdešavalo kobnog dana, ali i kako bi se konačno došlo do razrešenja misterije u onom smeru kojoj se svi u Srbiji trenutno nadamo.

Naime, komšije ove porodice videle su majku sa decom upravo tog dana nakon čega je nastala uzbuna oko nestanka devojčice, od tada u zgradi u kojoj žive, kako saznajemo, nikoga od Ilića nisu videli.

- Poslednji put smo ih videli kada smo čuli da je Danka nestala. Ivana je tada izašla sa decom iz zgrade i otišla u rodno Banjsko Polje, sada čujemo da su većinu vremena u policijskoj stanici zbog ispitivanja, a ovde ih uopšte ne viđamo, ne znamo da li uopšte ovde iko prenoći - ispričale su komšije.

Pored toga što su nam komšije rekle, ispričale su nam i to da su i pored toga što su trenutno sve oči uprte u njih, ovo je jedna normalna i skladna porodica, Miloš radi u MTS-u, a kako saznajemo, Ivana je bila zaposlena na jednoj pumpi u blizini mesta gde žive sa porodicom.

Naša ekipa je obišla i radno mesto devojčicine majke, međutim, nisu imali mnogo da kažu o njoj. Jedna koleginica strogo je odbila da razgovara kada je i pre nego što je novinarka Kurira išta upitala, samo kratko odgovorila: "Želim da sačuvam svoj posao, ništa ne znam o tome, možete odmah otići". S druge strane, druga njena koleginica nam je potvrdila da je ovo bilo Ivanino radno mesto, međutim, ona je nije poznavala s obzirom na to da je na ovom mestu zaposlena tek odnedavno. Kako kaže, verovatno je Ivana na trudničkom bolovanju, te nisu imale priliku da se sretnu.

Naša ekipa od samog početka prati dešavanja u vezi nestanka devojčice, a kako smo već pisali, obišli smo i zgradu u kojoj porodica Ilić stanuje. Kako smo tom prilikom saznali, Miloš I Ivana sa decom do nedavno živeli su u tom stanu zajedno sa Miloševim roditeljima.

- Živeli su ovde u stanu u Boru svi zajedno, to su dakle dve porodice sa dvoje dece i trećim na putu, kada su saznali da je Ivana trudna, imali su u planu da se Miloševi roditelji presele upravo u to mesto gde se sve sada ovo izdešavalo. Pojatu bi najpre preuredili jer nije bilo uslova za život u njoj, ali čuli smo da se Ivanin otac bunio, nije bio za to jer je pojata i celokupno imanje u Banjskom polju u vlasništvu Ivanine porodice - rekao je komšija porodice Ilić za Kurir koji je i dalje uznemiren zbog činjenice da od Danke nema već danima ni traga.

Podsetimo, potraga za devojčicom Dankom Ilić (2) iz Bora, koja je nestala u utorak u 13.45 u naselju Banjsko Polje, ulazi nažalost u peti dan, a i dalje nema jasnih informacija o sudbini deteta. I dalje se apeluje na sve da jave ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o detetu, a mala Danka tog dana na sebi je imala ljubičaste pantalone i maslinasto zelenu jaknu.