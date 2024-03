POZNATO KOGA JE POLICIJA ZATEKLA NA MESTU GDE JE NESTALA DANKA - Majorka za Pink otkrila nove detalje i satnicu događaja

Bojana Otović Pjanović, major policije, gostujući na Hit tvitu, na TV Pink govorila je o tome koga je patrola prvo zatekla na mestu nestanka Danke Ilić.

- Aktiviranje platforme je bilo u 19:10 časova, to ne znači da MUP nije istog trenutka po prijemu prijave preduzelo preventivno, aktiviranje sve granične prelaze i pojačana kontrola u svim mogućim pravcima, u trenutku podnošenja prijave. U 14 časova, malo ranije, možda minut do dva, pojavila se policijska patrola na licu mesta, minut nakon dolaska oca, koji nije bio prisutan na licu mesta. Istog trenutka kada dobijemo prijavu, kolega koji sedi u dežurnoj službi on preventivno aktivira sve granične prelaze - navela je Otović Pjanović.

- Policijski službenici su od samog početka prijave preduzeli sve mere kako bi se pronašla nestala Danka Ilić. Aktiviranje sistema "Pronađi me" ne znači da policija ne preduzima i druge istražne mere i radnje. Nalozi za pojačanu kontrolu svih graničnih su odmah stavljeni na snagu - rekla je Bojana Otović Pjanović, major policije, gostujući na Hit tvitu na TV Pink.

- Ponosna sam na UKP, pripadnike MUP, koji se ne štede, oni i dalje rade. Načelnik je u svakom trenutku na vezi. Helikopteri i dalje nadleću teren, spasioci pretražuju terene kvadovima. Kolege preispituju svih činjenica i okolnosti i moramo da izgradimo rekonstrukciju događaja kako bi objasnili šta se desilo i kako je nestala. Juče smo dobili informaciju o snimku iz Beča, i odmah smo svi u roku od 5 minuta na mestu gde treba da budemo da bismo proverili, uz dobro koordinaciju sa Interpolom, preko naše ambasade raspisana poternica koja je aktivirana i u zemljama u okruženja o nestanku deteta, sa svim obeležjima i o tome kako je bila obučena - dodala je.

- Istraga je obimna, tim stručnjaka je veliki, svi radimo zajedno. Zahvaljujući tehničkim sredstvima i ljudskim resursima se radi na utvrđivanju svih okolnosti i odbacivanjem svih ostalih, ali ne želim da otkrivam previše, da ne bi dali ideju nekom sledećem počiniocu. Ovde su od početka ispunjeni svi uslovi kako bi se aktivirao sistem "Pronađi me", što se proverava na početku, pre puštanja u rad. Podvrgli smo poligrafu, i na sve načine sužavamo broj svih indicija u ovom slučaju - dodala je.

- Specifične su okolnosti, to je porodična kuća iz koje se porodica majke odselila 2013. godine. Zapuštena, kao smetlište, što nije lepo reći, ali je sve sklonjeno. Tragovi meštana su samo usmerili pravac kretanja, naravno da ne bismo dozvolili da se unište dokazi i tragovi - istakla je.