PROŠLOG ČETVRTKA SU PREMESTILI TELO! Majorka policije o potrazi za ubijenom Dankom Ilić: Radimo na tome i nadam se da će Danka pronaći svoj mir

Majorka policije Bojana Otović Pjanović u intervjuu za "Blic TV" govori o potrazi sa telom ubijene Danke Ilić i otkriva kako je tekla istraga i hapšenje ubica Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića koji su priznali da su prvo udarili kolima Danku Ilić (2), a zatim njeno telo bacili na za sada nepoznatu lokaciju.

Majorka policije Bojana Otović Pjanović kaže za "Blic TV" da se nada pozitivnom ishodu u potrazi za telom ubijene Danke Ilić, devojčice koju su ubice Srđan Janković i Dejan Dragijević udarili službenim automobilom JKP Vodovod, a zatim bacili na za sada nepoznatu lokaciju.

- Jako kvalitetan tim ljudi i sva raspoloživa tehnička sredstva trenutno su na terenu i nadam se pozitivnom ishodu. Verujem u stručne ljude koji se nalaze na terenu i sigurna sam da će sve uraditi kako treba.

"Devojčica imala naviku da trči uz stranu i da se spušta"

Majorka Otović Pjanović kaže da je tokom razgovora sa majkom saznala da je ubijena Danka Ilić imala naviku da "trči uz stranu i da se spušta", što je policiju navelo na zaključak da se najverovatnije radi o nesrećnom slučaju.

- Kao što je ministar juče na konferenciji za novinare pojasnio, devojčica je bila na mestu događaja, tačnije na ulici pored placa na kom se nalazila sa svojom majkom u vremenskom intervalu od 13:45 do 13:52. Devojčica je tada zapažena. Osumnjičeni su u 13:50 časova svojim vozilom, službenim automobilom Vodovoda gde su i zaposleni, bili parkirani ispred ulaska na taj plac i zadržali su se neka dva i po minuta. Kako je nama majka govorila u tim iscrpnim razgovorima koje smo vodili sa njom, devojčica je imala naviku da trči uz stranu i da se spušta, imali smo ideju da se može raditi o nesrećnom slučaju. Analizirajući vreme kada je dete zapazila žena koja se nalazila u kući do parcele smatrali smo da su se osumnjičeni zaustavili, krenuli u rikverc ili nastavili kretanje, pa da se desilo ono što su u svojim iskazima i priznali - da su udarili dete vozilom i stavili je na zadnje sedište.

"GPS uređaj i snimci kamera otkrili osumnjičene"

- Ono što je za nas bilo indikativno je podatak da su oni, prema GPS uređaju i po snimcima kamera koje smo uzeli, imali zadržavanje na toj relaciji. To nam je izazvalo sumnju i zato smo usmerili istragu ka njima. Naravno, nismo očekivali da će oni nakon svega toga što su učinili i što su dete stavili u gepek... Čitali ste ono što je načelnik Cmolić objasnio, da je dete bilo živo... Ne mogu da detaljišem i da shvatim taj monstruozni čin da neko uopšte može učiniti tako nešto...Kako kaže majorka Otović Pjanović, istraga se i pored toga što su najsumnjiviji bili Srđan Janković i Dejan Dragijević, kretala u više pravaca.

- Oni su imali zadržavanje na toj deponiji Starobanjskog puta. To je, inače, veštačka deponija. Starobanjski put je slabo prohodan i tu bi otprilike, ko god bi prošao, bacio nešto što nije uspeo da odbaci na mesto gde treba. Ta deponija je pretraživana dva puta.

- Nakon proveravanja svih ovih podataka, budući da nam se tu zaista mnogo stvari poklapalo, sve je ukazivalo da se zaista radi o tim licima kao mogućim osumnjičenim. Naravno, nastavili smo pritom da radimo i mnoge druge provere, da ne bismo bili isključivi i bazirali se samo na ovu verziju. Trudili smo se da budemo razumni i sveobuhvatni kako bismo došli do eliminacije svega onog što ne bi išlo u prilog da se neko može dovesti u vezu sa izvršenjem ovako monstruoznog dela.

- Deponija je detaljno pretražena. Ponovo sam pogledala poruke koje smo mi u policiji razmenjivali - od trenutka kada smo uradili preklapanje svih ovih podataka i ove verzije događaja, nakon rekonstrukcije koje smo obavili, izvođenja majke na mesto događaja... Nakon tačno 28 minuta je cela ekipa zajedno sa vatrogascima bila na terenu i pretraživala deponiju. Tu je bila Gradska čistoća. Bukvalno se izvrnuo svaki kamen, svaki paket, sve što je bilo na tom mestu. Nije pretraženo samo mesto gde je odstranjeno smeće.

"Detalji tek posle obdukcije"

- Kada pronađemo telo, tek nakon obdukcije ćemo moći izaći sa nekim detaljnim informacijama, ali dovoljna vam je činjenica da je Više javno tužilaštvo u Zaječaru kvalifikovalo ovo delo kao teško ubistvo u saizvršilaštvu. Mislim da vam to dovoljno govori.

O snimku iz Beča

- Mi smo u subotu radili, dovodili i poligrafski testirali ovu dvojicu osumnjičenih. Onda nam se uveče pojavljuje snimak, ali druga ekipa nastavlja da radi na proveri ova dva lica kao i proveri mnogih drugih lica. Kao što je rekao ministar Gašić, mi smo imali 42 hiljade komunikacija, brojeva... Trebalo je uraditi eliminaciju lica koja žive u nasilju Banjsko polje ili u neposrednoj blizini. To je zaista ozbiljan posao. Trebalo je ući u 200 porodičnih kuća, pregledati snimke svih kamera iz svih pravaca, prilaska, odlaska sa te navedene lokacije. To je zaista preozbiljan posao, ali je istraga bila kontinuirana i konstantna i svako je radio provere za određene faze i za određene stvari.

- Bilo je osuda ovih dana, da li su te fotografije, tačnije taj snimak, da li je trebalo uopšte da dospe u javnost. Naravno da ni tu odluku Ministarstvo unutrašnjih poslova nije donelo ishitreno. Mene politika zaista ne interesuje, iako mislim da se solidno razumem u to, ali ne mogu da ne pomenem, koliko god da će me zbog ovoga sad kritikovati, da je predsednik do pola pet ujutru bio s nama na telefonskoj vezi. Stručan tim psihologa se bavio procenom na osnovu crta lica tih žena, ponašanja i svega ostalog. Naravno da smo tražili njihovo mišljenje da li treba snimak da pustimo u javnost, pošto smo mi insistirali da to najpre dođe u posed našeg Ministarstva. Sve ovo pričam, da vidite koliko je zaista istraga bila dinamična.

- Oni jesu bili osumnjičeni i onog trenutka kada se pojavio snimak, taj isti dan se i pretraživala deponija i naredni dan se pretraživala deponija, ali su i dalje, kao što ste videli preko Interpola, vršene provere, raspisana je žuta poternica za devojčicom sa svim onim nekim specifičnim obeležjima koje ona imala na svom telu na osnovu kojih bi se moglo pouzdano utvrditi da se radi o Danki.

- Tačno je da su se osumnjičeni vratili 28. marta na tu istu deponiju i telo su, kako i oni sami navode, premestili odatle na neko drugo mesto. Oni prebacuju odgovornost jedan na drugog, kao što su rekli ministar Gašić i načelnik Cmolić. Videćemo šta će se dalje desiti, ali nadamo se zaista da će mala Danka naći svoj mir.