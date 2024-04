PRIPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM - Večeras TEMPERATURA DRASTIČNO PADA, a evo kakvo nas vreme čeka do KRAJA APRILA

Posle najtoplije zime u istoriji i iznadprosečnih temperatura za početak proleća, i april 2024. biće topliji za oko 2 stepena, a već prvog dana obeležile su ga letnje temperature sa preko 30 stepeni Celzijusa!

Temperaturni obrti u prvoj sedmici aprila

Međutim, tokom prve dekade očekuje se pravi temperaturni rolerkoster, jer će već sutra, 2. aprila, biti znatno hladnije i temperatura će pasti za 7-12 stepeni.

U Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ) kažu za "Blic" da promena stiže u noći između ponedeljka i utorka i donosi prolazno naoblačenje sa kišom, lokalnim plјuskovima, grmlјavinom i padom temperature. U sredu se vreme prvo stabilizuje, biće sunčanih intervala, ali u noći ka četvrtku ponovo dolazi do naoblačenja, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskom.

U petak će minimalna temperatura vazduha biti oko 10 stepeni, a maksimalna, recimo u Beogradu, 25 stepeni.

- Od petka kreće pretežno sunčano i biće osetnog porasta temperature tako da će one biti iznad proseka za prvu dekadu aprila. Za vikend će biti isto kao u petak, s tim što će biti sve toplije i toplije – rečeno je "Blicu" u RHMZ.

U drugoj dekadi aprila do 25 stepeni

U drugoj dekadi, prema grafikonu mesečne prognoze, češće će biti padavina. Kiša se očekuje 10, 11, 13, 15, 17. i ostalih dana do 20. aprila. Sledeće padavine su moguće oko 24. aprila, a do kraja meseca se očekuje suvo vreme.

Minimalna temperatura vazduha od 8. do 14. aprila biće od 10 do 13 stepeni, a krajem tog perioda od 6 do 9 stepeni. Između 1.000 metara i 1. 600 metara nadmorske visine od 3 do 7, krajem perioda od 0 do 4 stepena.

U istom periodu, maksimalna temperatura vazduha će biti od 22 do 25 stepeni, krajem perioda od 18 do 20 stepeni. Na višim planinama, od 1.000 do 1.600 metara, najviša temperatura će biti od 13 do 20 stepeni, krajem perioda od 9 do 14 stepeni.

Od 15. do 21. aprila maksimalna temperatura vazduha će biti od 18 do 21 stepen Celzijusa, a na nadmorskim visinama iznad 1.000 do 1.600 metara od 7 do 15 stepeni. Minimalna temperatura će u nižim predelima biti od 7 do 10 stepeni, u višim od 0 do 5 stepeni.

Još toplije za kraj aprila

U poslednjoj dekadi, od 22. aprila se očekuje da najniže temperature vazduha budu od 8 do 12 stepeni, na višim brdsko–planinskim predelima od 1 do 7 stepeni. Najviše dnevne temperature će biti u Srbiji krajem aprila od 20 do 24 stepena u nižim predelima, i od 10 do 18 stepeni u višim krajevima zemlje.

- Od 21. do 30. aprila biće postepeno toplije i uglavnom suvo vreme sa ređom pojavom kiše ili pljuskova uz mogućnost grmljavine. Minimalna temperatura od 12 do 19, maksimalna od 22 do 28 stepeni. Srednja dnevna temperatura će biti od 16 početkom do 24 stepena krajem perioda, što je iznad i i znatno iznad višegodišnjeg proseka – objavio je RHMZ.

Klimatski izgledi za april 2024.

Prema klimatskim izgledima vremena za april, očekuje se topao mesec sa prosečnom sumom padavina, objavio je RHMZ.

- Očekuje se srednja temperatura vazduha tokom aprila u Srbiji u intervalu od 12 do 15 stepeni u nižim predelima, a u brdsko-planinskim oblastima od 3 do 8 stepeni, što je za oko 2 stepena iznad višegodišnjeg proseka. Srednja maksimalna temperatura biće u intervalu od 18 do 21 stepen, a u planinskim predelima od 7 do 14 stepeni, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od 6 do 10 stepeni, u planinskim predelima od 0 do 5 stepeni Celzijusa – objavio je RHMZ.

Mrazni dani i padavine u nižim i planinskim predelima

Tokom aprila se očekuje do četiri mrazna dana u nižim predelima, u :

Kuršumliji

Zaječaru

Dimitrovgradu

Ćupriji

U brdsko-planinskim krajevima :

od 5 na Zlatiboru

do 15 na Kopaoniku.

Kada su padavine u pitanju, prognozira se količina u nižim predelima od 40 mm do 65 mm, a na planinama od 70 do 95 mm, što je u domenu višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije.

Očekuje se broj dana sa padavina u nižim predelima od 10 (u Negotinu) do 14 (u Ćupriji), a u brdsko-planinskim krajevima do 16 dana (na Kopaoniku i Zlatiboru).

Do 2 stepena toplije od proseka

U sezonskoj vremenskoj prognozi za april se navodi da će mesec pred nama biti u većem delu Srbije topliji i prosečno vlažan, a u Vojvodini topliji i vlažniji.

U prvoj dekadi aprila moguća pojava slabog ili umerenog jutarnjeg mraza.

Srednja minimalna temperatura vazduha imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će biti viša za 0.5 do 1.5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se srednja minimalna temperatura oko 10.6 stepeni.

Srednja maksimalna temperatura vazduha biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 1 do 2 stepena. U Beogradu i okolini srednja maksimalna temperatura vazduha biće oko 19.7 stepeni.

U Vojvodini padavine iznad proseka

U većem delu Srbije mesečne padavine u aprilu biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku za oko 2 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini će biti iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 10 mm. U Beogradu i široj okolini aprilska suma padavina iznosiće oko 55 mm.

Toplije proleće

Kako je ranije na svom „Instagram“ nalogu objavio Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ, u Srbiji se očekuje proleće sa temperaturom vazduha iznad proseka i prosečnom količinom padavina.

- Klimatski izgledi pokazuju da će temperatura vazduha u toku proleća 2024. godine u Srbiji biti iznad višegodišnjeg proseka, sa odstupanjem do 2 stepena. Očekivane vrednosti srednje prolećne temperature vazduha biće u intervalu od 12 do 15 stepeni, u višim predelima od 3 do 8 stepeni – objavio je Jugoslav Nikolić.

On je naveo da će i u aprila i maju broj mraznih dana biće u intervalu od 5 do 15, dok će letnjih dana u nižim predelima biti od 12 do 20.