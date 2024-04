OVO SU 4 MISTERIJE NESTANKA MALE DANKE - Srbija i dalje strepi nad sudbinom devojčice, a mnoga pitanja su i dalje BEZ ODGOVORA

Devojčica Danka Ilić (2) nestala je 26. marta u mestu Banjsko polje kod Bora. Od tada, cela Srbija se pita samo jedno: gde je devojčica koja je tog dana bila sa majkom i bratom?

Zaplet slučaja koji je izazvao ogromnu pažnju javnosti počeo je u utorak posle podne, kada se na društvenim mrežama pojavila informacija da je dvogodišnja devojčica nestala i da se mole svi koji znaju nešto i mogu da pomognu da se jave policiji ili na broj telefona koji je bio ostavljen u objavi. Kako se kasnije ispostavilo, apel o potrazi objavila je ujna nestale devojčice, a od tog momenta čitava Srbija bez daha prati razvoj potrage za Dankom, od koje i dalje nema ni traga ni glasa.

Od samog početka, slučaj je izazivao brojne nedoumice, na koje i dalje nema adekvatnog odgovora.

1. Koliko je vremena prošlo od nestanka devojčice do prijave njenog nestanka

Prema podacima koje je objavio MUP, nako što je za Dankom po prvi put u Srbiji raspisana potraga preko sistema Pronađi me, ona je nestala oko 13.45 časova. Kako je tog dana izjavila njena majka Ivana, devojčici se izgubio svaki trag kada je ona otišla da donese vodu sinu.

- Otišla sam po vodu i dok sam se okrenula, nje nije bilo - rekla je tada majka. Kako je kasnije objavljeno, majka je pokušala da sama nađe dete, misleći da se zagubilo u blizini mesta na kojem su bili. Kako joj to nije pošlo za rukom, pozvala je muža, a onda je obaveštena i policija. Međutim, za sada nije poznato koliko je vremena prošlo od momenta kada se dete izgubilo do trenutka prijave policiji, koja je vrlo brzo stigla na lice mesta.

2. Zašto roditelji nisu pratili potragu na licu mesta

Odmah po prijavi, policija je izašla na teren, a sa njima i stotine meštana koji su se organizovali i pomagali u potrazu za nestalom devojčicom, nadajući da je dete negde zalutalo i da će ga uskoro pronaći.

Iste večeri, policija je majku i oca odvela u stanicu, kako bi uzela izjavu od njih, a oni se posle toga nisu pojavljivali na licu mesta. U narednim danima potrage, policijski službenici su majku dovodili u marici kako bi detaljno rekonstruisala šta se dogodilo, ali je niko od brojnih novinara koji su bili tamo nije video.

Novinar Kurira Mladen Radulović je rekao da je čudno što roditelji nisu bili tu na licu mesta, već da je policija sama tragala za dokazima:

- Do sada, svaki put su roditelji bili na licu mesta nestanka, a u ovom slučaju ih niko nije video. Policija je sama tragala za dokazima na licu mesta za eventualnim telom devojčice, srećom nije pronađeno, a to znači da je verovatno živa, da je odvedena. S druge strane, vidimo da tokom poslednjih dana, milioni ljudi glume operativce, a ljudi sa terena mnogo više znaju, i sve što je drugim ljudima palo na pamet, ljudima sa terena je to dobro poznato, već su ispitali sve koji su bili neophodni za informacije. Jednostavno, narod prati ceo događaj, trebalo bi da budemo spokojni sa te strane da su inspektori uradili sve kako bi došli do informacija i zaokružili celu priču - rekao je on.

I otac i majka, kao i drugi članovi porodice nestale devojčice prethodnih dana su bili u policiji i davali izjave o detaljima koji bi mogli policiji da olakšaju potragu za Dankom.

3. Zašto je majka odvela decu na zapušteno imanje?

Već sledećeg dana, 27. marta, policija je, kako tada saopšteno, obustavila potragu na terenu za koji se sumnjalo da se nalazi nestala devojčica.

- Pripadnici policije su obustavili dalju pretragu s obzirom na to da svi dosadašnji rezultati ukazuju da se devojčica ne nalazi na ovom području površine od oko 10 kvadratnih kilometara. Policija nastavlja intenzivan operativan rad u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti u vezi sa nestankom deteta, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena - navedeno je tada u saopštenju MUP.

Međutim, već sledećeg dana ekipe policije i spasilačkih timova ponovo su se vratile na mesto nestanka i nastavile potragu. Kako je tada objavljeno, sumnjalo se da se pojavio novi trag koji su detaljno proveravali, među kojima je i podzemni tunel koji je naknadno otkriven.

Tada su se pojavile i detaljnije informacije o samom mestu nestanka i kući pored koje je majka bila sa decom, pa se tako saznalo da je reč o mestu koje je veoma zapušteno i na kojem se nalazi velika količina otpada, koji je kasnije rasčišćen bagerima. Mnogi su se tada pitali zašto je majka baš tamo dovela decu, a komšije su izjavljivale da to nikada ranije nije radila. Neki od njih su, međutim rekli da je dovela decu da se tu igraju i istrče, kao i da vidi u kakvom je stanju pomenuto imanje.

4. Snimak iz Beča i dalje misterija

U narednim danima, u javnosti su se pojavljivale različite teorije o tome šta se desilo sa Dankom Ilić. Majka je skoro svakoga dana bila u policiji, ali i dalje nije poznato šta je tačno ispričala tokom svakog saslušanja. Među scenarijima koji su se mogli čuti u javnosti je i onaj da je Danka oteta, i baš dok je Srbija željno iščekivala bilo kakvu informaciju o tome gde je devojčica, pojavio se snimak iz Beča koji je podigao buru.

Naime, njega je srpskoj policiji poslao Srbin koji živi u Austriji, a napravio ga je na stanici u Beču. Na njemu se nalaze dve žene, za koje je on naveo da su Rumunke a sa njima je bila i devojčica koja podseća na nestalu Danku. On je usred noći te informacije prosledio MUP Srbije, koja je odmah reagovala i kontaktirala austrijsku policiju. Trenutno je u toku provera ko su žene sa snimka i da li je na njemu zaista devojčica čiji je nestanak digao Srbiju na noge.

Neki od stručnjaka koji su komentarisali ovu temu naveli su da bi članovi porodice, a pre svega roditelji trebalo da prepoznaju da li je reč o Danki, u kratkoj izjavi koju je dala dan posle pojavljivanja, njena majka rekla je da nije videla snimak jer, kako je navela, ne prati društvene mreže.

Ostaje i misterija zašto čovek koji je snimio dete koje podseća na Danku nije odmah pozvao bečku policiju, a portparol bečke policije Markos Vitrih kaže da se radi o tekućoj istrazi, kao i da ne mogu odavati detalje iste, ali i da nemaju previše detalja.

Kako su više puta istakli pripadnici policije iz Srbije, i dalje je u toku detaljna potraga i istraga, i proverava se svaki mogući trag koji bi mogao da reši sudbinu nestale Danke Ilić.