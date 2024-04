MAJOR OTOVIĆ PJANOVIĆ O TEORIJI DA JE NESTALA DANKA ŽRTVA TRGOVINE DECOM: Ne možemo da isključimo tu mogućnost

Majorka policije Bojana Otović Pjanović rekla je da se u ovom trenutku ne isključuje ni mogućnost da je nestala Danka Ilić (2), za kojom se traga od prošlog utorka, žrtva trgovine decom.

Na pitanje da li postoji mogućnost da je nestala Danka Ilić žrtva trgovine decom, majorka policije Bojana Otović Pjanović navodi da ništa ne isključuju u ovom trenutku.

- Ovde isključivanje ide postepeno po svakom segmentu, apsolutno se ne isključuje bilo kakva mogućnost. Ja bih zaista volela da je devojčica živa i svi se nadamo tome, a s obzirom na to da znam kakav tim ljudi radi i koordinira i usmerava, sigurna sam i nadam se i želim da budem optimista da će na kraju istraga imati neki pozitivan epilog - navela je Otović Pjanović za Javni servis.

Majorka je jutros rekla i da su, što se nje tiče, trenutno svi osumnjičeni.

- Ko su osumnjičeni, ne mogu govoriti jer to ne bi bilo niti profesionalno, niti odgovorno. Što se mene tiče, sad su osumnjičeni svi! Uzeti su svi snimci svih mogućih kamera, proverava se sve i ne radi se to samo u Boru nego i u policijskim upravama kako u okolnim gradovima, ali i u Beogradu, i to 24 sata, u smenskom radu.

Marko Blagojević, ambasador Srbije u Beču, u "Jutro na Blic" istakao je da se očekuje da policija u Austriji obavesti o identitetu osoba sa snimka.

- Srpska dijaspora se nalazi u velikom broju ovde, ono što je važno prate se vesti iz Srbije i bilo je važno da ih obavestimo o ovom snimku i da postoji mogućnost da se Danka nalazi u Austriji. Sada su i mediji u Austriji počeli da objavljuju to, desetine hiljada naloga, udruženje, organizacije dele slike male Danke... Svi su veoma solidarni i veoma se korektno ponašaju vezano za javljanje - kaže ambasador Blagojević.