'TELO VRIŠTI, A MOZAK NE REAGUJE' U kakvom su psihičkom stanju roditelji UBIJENE DEVOJČICE objašnjava psiholog ANĐELIĆ

Dečiji psiholog Snežana Anđelić govorila je za Kurir o velikoj tuzi i šoku koji sada prolaze roditelji tragično nastradale devojčice (2) koja je nestala pre 10 dana u okolini Bora.

Čitava Srbija deset dana ide na spavanje i budi se sa jednom mišlju:"Da bude pronađena nestala devojčica (2) iz okoline Bora." Niko nikad ni u najgorim noćnim morama nije mogao da zamisli ovakav epilog događaja. Naime, sumnja se da je telo deteta bačeno na deponiju, nakon što su je dva muškarca udarila kolima.

Povodom ovog nemilog događaja, na Kurir televiziji gostovala je Snežana Anđelić, dečiji psiholog. Na pitanje voditeljke, koji je najbolji način da roditelji prođu kroz ovakve dane, kao i koliko je psihološka podrška važna, doktorka je objasnila da nema veće tragedije od gubitka deteta i opisala psihološke procese koji se dešavaju.

"Izgubiti dete je najveća tragedija koju možete da doživite. Sve drugo, nekako čovek može i da obnovi i da nadoknadi. Prvo što će se desiti, jeste da će ovi roditelji biti u užasnom stanju šoka. Vi dobijete informaciju, ali vaš mozak ne može da je primi, bukvalno celo biće u vama vrišti i ne može da prihvati da je to istina. Posebno mi majke, uvek imamo tu nadu, iščekivanje da će to sve biti okej… Tako da će njima trebati nekoliko dana da prihvate tu informaciju. Tek onda ćemo moći da vidimo te prirodne reakcije.

Kada neko nema nikakvu reakciju, obično se dešava da on još uvek nije prihvatio informaciju. Naše biće odbija da se to desilo. Ovde su roditelji već prošli kroz agoniju tokom potrage. Znate, majka ni sama nije znala šta se desilo sa njenim detetom, pa je i sama pokušavala da dođe do odgovora. Tada može da se desi da ona ulazi u jednu zamrznutos, pa da daje kontradiktorne informacije, jer ni sama ne zna šta se dešava, pa pokušava da se seti. Naš mozak u takvim situacijama nije efikasan, u tim trenucima ulazi u blokade.

Ja mislim da je majka prošla kroz užasnu traumu, a da je ovo vrhunac tog užasa. Trebaće joj puno vremena da dođe do sebe i uđe u proces žalovanja koji dolazi prirodno," zaključila je Snežana Anđelić, dečiji psiholog.

